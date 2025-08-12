Zloděj zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem, natočila ho kamera

„Vyčíhl si, že se jeden vchod otevírá dříve a tudy se dostal dovnitř,“ popsala okolnosti vloupání pro redakci iDNES.cz velitelka objektu Romana Lendlerová. Čas na záběrech ukazuje 5:13, obchodní centrum je ale pro návštěvníky přístupné až od 9 hodin.
Muž tak využil situaci a do budovy se dostal jediným vchodem, který se otevírá dříve kvůli fitness centru a nájemcům. „Ostatní vchody bývají v tuto hodinu zavřené, Fitinn ale otevírá už v 6 hodin,“ vysvětlila Lendlerová.
Ven proklouzl o několik minut později stejným způsobem. Policisté ho dopadli prakticky ihned, protože začal odcizený trezor zkoumat přímo před budovou policejního prezidia ve Strojnické ulici, kde vše natočily kamery.
Policie, která video zveřejnila v úterý, na svůj facebookový účet napsala, že veřejnost nemohla o záběry z místa ochudit. „Současně chceme připomenout staré známé pravidlo: Neber si věci, které ti nepatří,“ dodala.
„Policie sdělila 39letému muži podezření pro spáchaní trestného činu krádež, za což mu hrozí až dva roky za mřížemi,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. „Nyní je stíhaný na svobodě,“ dodala.