  14:17aktualizováno  14:17
Tři auta kurýrů rozvážejících jídlo ukradli o uplynulém víkendu zloději v Praze. Řidiči ve všech případech nechali svůj vůz odemčený a někdy i nastartovaný. Všechna tři vozidla se podařilo najít, podezřelého z jedné krádeže policisté zadrželi, po dalších pátrají.

První krádež se stala v sobotu večer v Trojské ulici v Praze 8. Kurýr nechal nastartované vozidlo před pizzerií a odešel vyzvednout objednávku. Toho využil pachatel a auto ukradl. Po oznámení na linku 158 začali policisté po vozidle pátrat a podařilo se jim ho objevit, jak jede po Liberecké ulici ven z Prahy.

„Řidič začal hlídce ujíždět a pronásledování pokračovalo až k obci Líbeznice. Tam sjel do pole, kde zapadl, a následně byl zadržen policisty za použití donucovacích prostředků,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk. Pětatřicetiletý podezřelý, který byl pod vlivem drog, skončil v policejní cele.

V neděli večer se pak staly další dva podobné případy. V Bílkově ulici v Praze 1 zatím neznámý pachatel ukradl octavii stojící před restaurací. Vozidlo se našlo o několik minut později havarované v Praze 8, ovšem bez šoféra, který utekl. Škoda byla vyčíslena na zhruba 70 tisíc korun.

Druhé vozidlo Toyota Yaris v hodnotě asi 25 tisíc korun ukradl pachatel kurýrovi, který ho nechal nastartované před provozovnou v ulici Na Maninách v Praze 7. Ještě v noci se našlo odstavené v Horních Počernicích, policisté ho poté vrátili majiteli.

„Případy prověřujeme a nemůžeme vyloučit, že obě vozidla odcizil stejný pachatel, po kterém nyní pátráme,“ dodal policejní mluvčí.

Policie apeluje na kurýry, aby při vyzvedávání nebo doručování objednávek nenechávali vozidla odemčená a nastartovaná. „Všechny tři případy mají sice šťastný konec a vozidla jsme našli, ale nemusí to tak být vždy,“ poznamenal Daněk.

