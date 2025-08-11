V Česku propukla nezvykle silná vlna žloutenky A, případů je nejvíce za 15 let

Autor: ,
  10:12
Lékaři zachytili letos do konce července v Česku více než 1000 případů žloutenky typu A. Jde o nejvyšší počet nakažených za posledních 15 let. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Loni bylo takových případů 636 za celý rok.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, které jsou znečištěné i malým množstvím stolice. Odborníci proto apelují zejména na důkladné mytí rukou, virus na nich přežívá řádově hodiny, na předmětech až dny. Často se šíří v dětských kolektivech nebo na místech s výskytem většího množství lidí. Nakažení jsou infekční 50 dní.

Mezi nemocnými jsou podle ECDC hlavně lidé bez domova, uživatelé drog nebo osoby žijící ve špatných hygienických podmínkách s omezeným přístupem ke zdravotní péči. Z krajů je letos nejvíce nemocných v Praze (370), Středočeském (181) a Moravskoslezském kraji (113). Podle ECDC nejde v zemích o jednotlivá ohniska, ale o přenos v propojených oblastech či sociálních skupinách.

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se objeví pro záněty jater typické zežloutnutí kůže a bělma očí, tmavá moč, světlá stolice a svědění kůže.

Devět z deseti nemocných ale podle dřívějšího vyjádření zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZU Kateřiny Fabiánové žádné příznaky nemá. „Nákaza vnímavého člověka, pokud nedodržuje hygienu, je velmi snadná,“ uvedla v květnu.

Cíleně se v současné době podle SZÚ proti hepatitidě A očkují bezdomovci a další rizikové skupiny, včetně očkování po kontaktu s nakaženým. Vakcinaci ale doporučují odborníci i dalším skupinám. Zájemci si teď musí vakcínu zaplatit, potřeba jsou dvě dávky v ceně zhruba 1700 korun.

Podle ECDC je také potřeba přizpůsobit osvětu potřebám a znalostech populace s vyšší pravděpodobností nákazy. „Poskytovat informace v několika jazycích, přizpůsobené různým úrovním gramotnosti, a řešit fámy a dezinformace, které mohou kolovat,“ doporučuje centrum.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.