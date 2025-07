Žloutenka na vzestupu. Céčko má půl procenta populace, áčko roste nejrychleji

Máte žloutenku typu C. Toto sdělení se od lékařů nedávno dozvěděl čtyřiačtyřicetiletý Petr z Prahy. Doposud byl přitom zdravý. Uvědomil si, že když před 17 lety chvíli experimentoval s drogami, nakazil se. Nemoc v něm bez příznaků celou dobu čekala. „Šel jsem se otestovat kvůli přítelkyni, abych sebe i jí ujistil, že vstupuji do vztahu zdravý. A zjistil jsem, že jsem nositelem viru,“ popisuje Petr.

Půl procenta populace

Lidí jako on je podle lékařů v Česku více než 40 tisíc, dle jejich odhadů až půl procenta populace. Mají v sobě virus a netuší to, hrozí jim přitom selhání jater. A vůbec nemusí jít o bývalé uživatele drog.

„Hepatitida typu C je stále spojena se stigmaty velice rizikového chování nebo užívání drog. Odhadujeme, že v Česku žije 40 tisíc lidí, kteří žloutenku typu C mají, drogy ale nikdy neužívali,“ vysvětluje lékař Jan Šperl, zástupce přednosty pro výzkum a výuku z Kliniky hepatogastroenterologie v pražském IKEMu.

IKEM data zveřejnil u příležitosti Světového den hepatitidy, který připadá na 28. červenec.

Podobných lidí, kteří ve zralém věku zjistili, že i desítky let v sobě nosili žloutenku, je čím dál víc. Jen loni jich bylo přes 1 400, nejvíc za posledních deset let. Pro srovnání – loni mělo žloutenku typu C dvakrát víc lidí než v roce 2020. VZP, největší tuzemská zdravotní pojišťovna, za léčbu lidí s některým typem žloutenky loni vydala miliardu korun.

Nejvíc rostou nemoci špinavých rukou

Rostou i počty nemocných žloutenkou typu A, které se říká nemoc špinavých rukou. K minulému týdnu nemocnice evidovaly 850 nakažených, tedy o 200 více než za celý loňský rok. Pokud budou počty nahlášených nemocných se žloutenkou typu A růst tímto tempem, bude na konci roku 1400 nakažených, což je nejvíc za dvacet let. Dle lékařů za to může pokles kolektivní imunity.

„Populace díky zvýšení hygienických standardů přestává být takzvaně promořená, takže ta infekce může mít těžší průběh. Narůstá podíl lidí, kteří se s virem nikdy nesetkali a nemají proti němu protilátky,“ zdůvodňuje lékařka Soňa Fraňková, zástupkyně přednosty pro klinickou hepatologii z Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Zatímco proti žloutence typu A se dá očkovat, na typ C očkování neexistuje. Typ C je zrádný i tím, že se neprojevuje zežloutnutím kůže, jako v případě typu A. A člověk se tudíž neléčí.

Stačí piercing či tetování po domácku

Nakazit se „céčkem“ lidé mohli v dávné minulosti například nechráněným pohlavním stykem, při amatérským tetováním nebo piercingu. Část lidí se před rokem 1992 infikovala i v nemocnicích například transfúzí.

Úkolem lékařů je nyní rizikové pacienty v populaci odhalit, otestovat a co nejdříve léčit. Musejí ale přijít včas. Petr, zmíněný v úvodu článku, se k léčbě dostal, dříve než u něj propukla například cirhóza jater. Jiní lidé takové štěstí nemají.

„Mnoho lidí se žloutenkou zemře a ani nevědí, že ji měli. Přitom ji mohli dál nevědomky šířit. Nebo přichází s nádorem na játrech nebo takovém stádiu cirhózy, že je nutná transplantace. Jsou třeba vedeni jako alkoholici s cirhózou jater, přitom ani moc nemusí pít a ta cirhóza je ze žloutenky,“ podotýká lékařka Soňa Fraňková.

Podle ní je žloutenka typu C nebezpečná v tom, že kromě plíživé cirhózy jater se nemusí nijak projevit a člověk ji celou dobu šíří dál. „Stačí, když v rámci jedné domácnosti si od vás někdo druhý půjčí holítko nebo třeba nevědomky zubní kartáček,“ zdůrazňuje lékařka.

„Je potřeba opravdu důsledně léčit všechny nakažené, protože každý nemocný je potenciálním rizikem pro další lidi. I proto si myslíme, že testování na hepatitidu typu C by mělo být jednou z priorit v našem oboru. Ostatně, Světová zdravotnická organizace si dala za cíl ji vymýtit do roku 2030,“ doplňuje Tomáš Hucl, přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Nová léčba je šetrnější

Do roku 2014 se žloutenka typu C léčila komplikovaně, terapie byla spojena s velmi vážnými a často vyčerpávajícími nežádoucími účinky, jako jsou horečky, únava, bolesti, nevolnosti, otoky, vypadávání vlasů a úbytek váhy. Trvala 48 týdnů. Navíc byla úspěšná ani ne v polovině případů. Nová léčba dostupná už 11 let je šetrnější, dosahuje účinnosti až 99 procent, což znamená, že většina pacientů je zcela vyléčena. Trvá od 8 do 12 týdnů.

Žloutenku typu C dokáže z testu diagnostikovat jakýkoliv praktický lékař, který člověka pošle na další vyšetření do hepatologických center nebo infekčních ambulancí. Anonymní testování provádějí například K-centra nebo Česká společnost AIDS pomoc. Existují i soukromá testovací centra nebo odběrové laboratoře, kde si lze testy nechat udělat jako samoplátce.