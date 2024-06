Tikající bomba žloutenka: je jí nejvíc za 10 let. Lidé se podle Prymuly nebojí, i když léčba stojí až půl milionu

A stejnou rychlostí data narůstají i letos – jen za první čtyři měsíce si diagnózu vyslechlo 679 lidí. To je skoro dvojnásobek oproti průměru z předchozích deseti let. „A to ještě není konec, zachycených případů bude i nadále přibývat,“ předvídají odborníci. Na důvodech se ale neshodnou.

Může za to covid?

Třeba šéf Interní kliniky pražské Ústřední vojenské nemocnice a současně místopředseda České hepatologické společnosti Petr Urbánek říká, že je nárůst jen „papírový“. „K lékařům se vracejí lidé, kteří k nim během covidové pandemie nechodili,“ vysvětluje. Ve statistice se tak podle něj jen objevují případy, které by se za jiných okolností rozložily do delšího časového úseku. „Roli ale může hrát i počet opakovaných infekcí mezi lidmi z rizikových skupin, třeba injekčními uživateli drog nebo promiskuitními lidmi,“ dodává.