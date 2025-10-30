Do Česka míří mimořádná dodávka vakcín proti žloutence typu A, zájem je enormní

  12:15aktualizováno  12:15
Do Česka dorazí během pěti týdnů mimořádná dodávka 125 000 vakcín proti žloutence typu A pro děti i dospělé. Tento týden se do ordinací rozváží dalších 20 000 dříve objednaných dávek, uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Letos se hepatitidou A nakazilo třikrát víc lidí než loni a zájem o očkování prudce stoupl.
Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza žloutenky typu A. (16. ledna 2025) | foto: Fakulůtní nemocnice Ostrava

Podle údajů, které poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jsou letošní dodávky vakcín od června do konce září více než dvojnásobné. „Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s partnery již mimořádně zajistilo přes 200 tisíc očkovacích dávek proti virové hepatitidě typu A, a to i díky funkční koordinační lékové skupině se zástupci SÚKL, lékárníků a distributorů,“ uvedl v tiskové zprávě ministr Vlastimil Válek (TOP 09).

Většina lidí nemá očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, sami si ho platí. Část ceny, která je asi 1500 korun za jednu dávku, jim pak pojišťovny vrací zpětně z fondu prevence.

Výjimkou jsou lidé, kteří se setkali s někým nakaženým, nebo příslušníci integrovaného záchranného sboru, zdravotníci a studenti lékařských fakult nebo klienti domovů pro zdravotně postižené. Díky novele zákona, která usnadní schvalování úhrady vakcín pojišťovnami, by vakcína mohla být podle dřívějších vyjádření ministerstva hrazená od ledna 2027.

S poslední velkou epidemií žloutenky typu A se Česko potýkalo v roce 1979, kdy se nakazilo přes 32 tisíc lidí a v následujícím roce bylo přes 8000 nakažených. V 80. letech počty dál klesaly, v roce 1989 jich bylo přes 2600. Letos lékaři evidují 1800 nemocných do konce září, asi 40 procent z nich v Praze.

