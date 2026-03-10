„Restaurace je nyní po provedené dezinfekci v provozu a z hlediska ochrany veřejného zdraví při dodržování všech nařízených opatření nehrozí návštěvníkům další riziko onemocnění. Personál, který je aktuálně zdravotně způsobilý k práci a má prokázanou imunitu vůči onemocnění, může svou činnost vykonávat. Zaměstnanci, u nichž se onemocnění potvrdilo, jsou v současné době v léčbě,“ uvedla Petrana Slámová z HSHMP.
Doplnila, že v pondělí provedla HSHMP v restauraci kontrolu dodržování všech nutných opatření. Situaci sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. „Epidemiologické šetření výskytu onemocnění virovou hepatitidou typu A v souvislosti se stravovacím zařízením v lokalitě Dlabačov stále probíhá. V této fázi není znám zdroj onemocnění. Vzhledem k probíhajícímu šetření HSHMP standardně nesděluje identitu konkrétního provozovatele,“ potvrdila Slámová.
Poté, co hygienici zaregistrovali více nakažených ve stejném místě, udělali v restauraci kontrolu společně s odborníky se specializací na hygienu výživy a na epidemiologii. Zjistili závady v osobní i provozní hygieně. Majitel restauraci preventivně uzavřel.
Slámová dodala, že hygienici provádějí vyšetření všech osob v rizikovém kontaktu s nemocnými. Mluvčí HSHMP Petra Batók už minulý týden uvedla, že veřejnost v ohrožení není. „Pokud byl někdo v rizikovém kontaktu, hygienici ho sami kontaktují. Proti virové hepatitidě A je účinnou ochranou očkování, které doporučujeme,“ řekla ve čtvrtek Batók.
Vloni na žloutenku zemřelo 36 lidí
Podle odborníků se člověk může hepatitidou A, která se přenáší stolicí nemocného nebo infikovaného člověka, nakazit například ze špatně umytých rukou po použití toalety.
Z nich se pak může virus dostat třeba na nákupní košík, držadlo v MHD nebo zábradlí. Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, uvádí odborné texty.
Letos lékaři v ČR zatím zaznamenali podle posledních informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 643 nakažených žloutenkou typu A. V Praze hygienická stanice evidovala předminulý týden sedm nových takových případů, přičemž druhý týden za sebou jejich počet klesl. Celkem se od začátku letošního roku v Praze nakazilo zatím 159 lidí, loni to bylo 1377 lidí.
Podle odborníků by ale letos měla epidemie žloutenky, která v ČR propukla v roce 2024, odeznívat. Vloni lékaři v zemi pečovali o 3255 pacientů s hepatitidou A, zemřelo 36 lidí. Letos zaznamenali úmrtí dvě.
Inkubační doba žloutenky A trvá až 50 dní, většina lidí nemusí mít příznaky včetně typického zežloutnutí. Nakažení jsou povinně léčeni ve zdravotnickém zařízení, obvykle několik dní, a pak mají nařízenou domácí izolaci. Hygienici kontaktují i jejich blízké, aby se nákaza dál nešířila. Lidé se mohou nechat očkovat preventivně nebo i po kontaktu s nakaženým, čím zabrání i nutnosti karantény.