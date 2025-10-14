Už deset obětí žloutenky v Praze, po celém Česku je jich víc než dvojnásobek

Autor: ,
  15:23aktualizováno  15:23
V Praze letos zemřelo už deset lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici v metropoli dosud zaznamenali 826 případů onemocnění, z toho 147 u dětí. Informovala o tom na síti X Hygienická stanice hlavního města Prahy. Pro srovnání – zatímco loni v celé republice podlehli žloutence typu A dva lidé, letos do 5. října již úřady evidují 21 úmrtí.
Jedním z projevů hepatitidy může být zežloutlé bělmo.

Jedním z projevů hepatitidy může být zežloutlé bělmo. | foto: Profimedia.cz

Tramvaje zajíždějí do myčky několikrát týdně. DPP čistí vnitřní prostory vozů...
Tramvaje zajíždějí do myčky několikrát týdně. DPP čistí vnitřní prostory vozů...
Tramvaje zajíždějí do myčky několikrát týdně. DPP čistí vnitřní prostory vozů...
Tramvaje zajíždějí do myčky několikrát týdně. DPP čistí vnitřní prostory vozů...
25 fotografií

„K většině úmrtí došlo u osob s rizikovým chováním a jiným chronickým postižením jater. Právě u těchto osob může mít závažnější až fatální průběh,“ uvedl ve zprávě o šíření hepatitidy A Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Riziko závažného průběhu a úmrtí narůstá s věkem a je vyšší u osob s oslabenou imunitou a nemocnými játry.

Z 21 letošních úmrtí bylo 19 mužů a dvě ženy. Téměř polovina z nich se týkala lidí ve věku 50 až 69 let. U zdravotních komplikací zemřelých SZÚ uvádí například jaterní selhání, chronické onemocnění ledvin, jiný typ chronické žloutenky, zánět slinivky břišní nebo cirhózu jater, v několika případech šlo o osoby bez domova a alkoholiky.

Letošní epidemie žloutenky neboli virové hepatitidy typu A je podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) druhá nejhorší od roku 1989. Více případů než letošních 1842 do 5. října bylo v roce 1996, a to 2083 případů za celý rok.

Počet případů v Praze tvoří skoro polovinu celostátních, každý měsíc jich navíc přibývá. Zatímco v lednu hygienici v metropoli zaznamenali případů šest, v březnu jich bylo 18, v červnu 91 a v září 207. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Bátok doplnila, že za třináct dní října to je 120 nových a za poslední týden 86.

Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže.

Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí. „Důsledná hygiena a očkování zůstávají nejúčinnější ochranou,“ uvedli hygienici.

1. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.