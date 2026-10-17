Kandidátka do Senátu za Chebsko a Tachovsko Sandra Tsoukernik se při druhém kole voleb ocitla v nezvyklé situaci. Na fotografii z volební místnosti je zachycena s úsměvem při vhazování žluté obálky do urny. Právě její barva následně vyvolala otázky, protože při senátních volbách se standardně používají obálky šedé.
Tsoukernik pro iDNES.cz popsala, že si barvy obálky při samotném hlasování vůbec nevšímala. „Od volební komise jsem dostala obálku a šla jsem za plentu. Ani by mě nenapadlo to nějak rozporovat. Vůbec jsem si nevšimla, že je obálka žlutá, uvědomila jsem si to až zpětně při pohledu na fotografii,“ uvedla.
Podle jejích slov byly volební lístky již položené na obálce. „Když jsem ji vhazovala do urny, usmívala jsem se na fotografii,“ doplnila.
Hlas nemusí být neplatný, vysvětlilo ministerstvo
Kandidátka zároveň uvedla, že situaci konzultovala s ministrem vnitra. „Ministr vnitra mi potvrdil, že pokud bylo hlasování zahájeno se žlutými obálkami a bude s nimi také ukončeno, je to naprosto legitimní. Mám k tomu i oficiální vyjádření,“ sdělila Tsoukernik.
„Jako řadový občan nemám potřebu nikoho kontrolovat. Sama jsem z toho byla překvapená,“ dodala.
Stejnou informaci následně potvrdil i sám resort. „V reakci na dotazy médií upřesňujeme, že pro druhé kolo voleb byly obcím určeny šedé úřední obálky, ale pokud komise používá žluté obálky z prvního kola, není to v rozporu se zákonem. Musí však zajistit stejnou barvu obálek v okrsku po celou dobu hlasování. Povinnost barevného souladu obálky a hlasovacího lístku platí pouze při souběhu voleb,“ uvedlo ministerstvo vnitra na síti X.
Podobně se vyjádřila také obec Chodová Planá, kde Tsoukernik v pátek odvolila. „Vzniklou situaci jsme bezodkladně konzultovali s Ministerstvem vnitra České republiky. Na základě obdrženého stanoviska bylo potvrzeno, že volební komise má pokračovat ve vydávání úředních obálek stejné barvy, aby byla zachována jednotnost hlasování v našem volebním okrsku a neporušili tím zákon,“ uvedla pro iRozhlas.cz.
Sandra Tsoukernik kandiduje do horní komory Parlamentu jako nestranička za hnutí ANO. V prvním kole senátních voleb získala přes 27 procent hlasů a postoupila do druhého kola, v němž se utkává s dosavadním senátorem za Chebsko a Tachovsko Miroslavem Plevným (bezpartijní za STAN). Ten v úvodním kole získal přibližně o 13 procentních bodů více.
V rozhovoru pro iDNES.cz po prvním kole Tsoukernik uvedla, že je se svým výsledkem spokojená, přestože jde o její první zkušenost s aktivní politikou. Před rozhodujícím hlasováním chtěla pokračovat v kontaktní kampani, její podobu však podle ní mohlo ovlivnit počasí.
Do předvolební kampaně se zapojil také zpěvák Michal David, který vystoupil na koncertech pořádaných na její podporu. Další koncerty už ale kandidátka před druhým kolem neplánovala.
Tsoukernik je partnerkou podnikatele Leona Tsoukernika, který v minulosti vlastnil luxusní kasino v Rozvadově. V kampani se zaměřovala především na bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání a situaci v regionu.