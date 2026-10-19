„Motoristé přišli s konkrétními návrhy, se kterými se ztotožňuji,“ řekl ped týdnem po jednání vlády premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
O dva dny později se koaliční experti shodli na kompromisním znění novely, která zahrne některé připominky Motoristů sobě. Ještě ji musí potvrdit špičky koalice, které se scházejí brzy ráno před jednáním vlády.
Motoristé sobě například chtěli, aby se rodiče museli dostavit s dítětem do porady, pokud o to požádá ředitel školy.Zástupci koalice se podle poslance za Motoristy Miroslava Krejčího domluvili na tom, že pokud rodiče vyzvání neuposlechnou, půjde to přes Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který bez dalšího šetření zajistí vyšetření v poradně.
Asistenti pedagoga by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je tomu nyní.
Cílem změn je, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny. Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga.
Po tom volal šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura. Mluvil také o tom, že jako další krok vidí opětovné zřizování speciálních škol.
„Výkřiky o dramatickém propouštění asistentů pedagoga je potřeba doprovodit také tím, co se tedy bude dít dál. Pokud by ten systém nebyl postupně parametrizován, tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciálních škol a speciálních tříd nemáme. A učitelé by tam na to zůstali sami. To snad nechce nikdo,“ uvedl Plaga.
Motoristé spěli podle poslance Krejčího s návrhem o spádovosti poraden. Podle ministra Plagy bude mít v novele odloženou účinnost.
Požadavek Motoristů, aby ředitel mohl za nějakých okolností odmítnout dítě, které má podpůrné opatření čtvrtého nebo pátého stupně, byl podle podle poslance Krejčího posunut. Podle ministra školství tento návrh bez dalšího jednání schválit nejde.