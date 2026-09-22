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Úplně to ale koalici nepomohlo, alespoň prozatím. A ukázalo se to pak hned i při jednání o prvním návrhu zákonu o výrobcích s ukončenou životností, které se protáhlo na tři a půl hodiny.
Upravený jednací řád Sněmovny umožnil předtím opozici oddálit schválení programu mimořádné schůze o čtyři hodiny.
Rakušan vyzýval Babiše, ať svolá schůzku zástupců všech stran k tématu bezpečnosti
Nejvýraznějším momentem čtyř hodin, které opozice využila k oddálení projednávání koaličních návrhů byla výzva šéfa hnutí STAN Víta Rakušana premiérovi a předsedovi ANO Andreji Babiše.
Rakušan vyzval ve Sněmovně v tu chvíli nepřítomného Babiše, aby svolal schůzku šéfů všech parlamentních stran k tématu bezpečnosti. „Pokud přijde s jasnou strategií co dělat, tyhle kroky podpoříme,“ řekl Rakušan.
„My máme mimořádnou schůzi – blíží se volby – k zastropování platů politiků. Neměli bychom se tady bavit jako v polském a německém parlamentu i o strategických rizicích? Neměli bychom naši veřejnost stejně transparentně upozornit na to, že rizika, která tady jsou, jsou reálná a jsou větší, než kdy v minulosti tady v Česku byla?“ řekl Rakušan k mimořádné schůzi, která bude ve čtvrtek k zastropování platů politiků.
A aby přiblížil všem, co přesně znamenají hybridní hrozby a že se mohou týkat opravdu každého, řekl: „Kybernetický útok na nemocnici může znamenat, že váš blízký nedostane včas potřebnou péči.“
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib zase kritizoval koalici za to, že si mimořádnou schůzi ke zmrazení platů politiků naplánovala na čtvrtek, který je obvykle vyhrazen interpelacím na premiéra a další členy vlády.
„Tohle pošlapávání práv opozice se vám vrátí, protože karma je zdarma,“ prohlásil Hřib.
Podle šéfa ODS Martina Kupky se koaliční partneři ANO, kteří původně mluvili o razantním snížení rozpočtového deficitu, změnili v lísající se mopslíky. A tak vláda původně navrhovaný schodek 389 miliard korun snížila o pouhé tři miliardy korun na 386 miliard korun.
„Vládne nám vláda podfukářů,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. Upozornil, že faktický navržený schodek státního rozpočtu je vyšší než 400 miliard korun při započítání třiceti miliard korun nákladů na rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany.
Šéf ODS Kupka již před schůzí řekl, že ani změna jednacího řádu Sněmovny opozici nezabrání, aby mluvila ve Sněmovně o tom, kde podle ní vláda Andreje Babiše chybuje.
První místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil kritizoval, jak často posílá vláda klíčové normy do Sněmovny ve formě poslaneckých návrhů. Podle poslance ODS Karla Haase se tak aktuálně projednává pět novel trestního zákoníku, z toho jsou pouze dva vládní návrhy.
Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová řekla, že čtvrteční mimořádná schůze, která bude místo interpelací, umožní položit vládě mnohem méně otázek. Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura se podle ní bojí otázek.
Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová za populistickou označila snahu o zmrazení platů politiků. Opozice zablokuje zrychlené projednávání návrhu, protože chce mít možnost podávat pozměňovací návrhy, například k výši poslaneckých náhrad.
K projednávání programu se dostala Sněmovna až po polední přestávce a zahájila jednání druhým čtením novely zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ve druhém čtení se zákony neschvalují, poslanci mohou předkládat pozměňovací návrhy.
A hned se ukázalo, že změna jednacího řádu vše nevyřeší. O návrhu, který mohl ve Sněmovně projít za deset minut, jak řekl exministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, Sněmovna jednala přes tři a půl hodiny. „Mohli jsme si to ušetřit,“ řekl Hladík a označil to za vzkaz vládní koalici.