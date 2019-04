Opozice vidí souvislost mezi koncem Kněžínka a kauzou Čapí hnízdo. Hamáčka rezignace překvapila

PRAHA Předsedu ČSSD Jana Hamáčka překvapilo dnes ohlášené rozhodnutí ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) odejít z vlády, sdělil, že neměl signály, které by tomu nasvědčovaly. Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům řekl, že výměna ministrů je v pravomoci premiéra. Komunistům, kteří vládu tolerují, vadili jiní ministři. Opoziční politici jsou ke změně kritičtí, dávají ji často do souvislosti se středečním rozhodnutím policie navrhnout obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné v kauze Farmy Čapí hnízdo.

Hamáček uvedl, že ho Kněžínkovo rozhodnutí překvapilo. „Neměl jsem žádné signály o tom, že by se chystal odejít,“ uvedl. Pokud by výměnu ministra spravedlnosti doprovázely nějaké změny na státním zastupitelství, bylo by to na vážnou debatu koalice, uvedl Hamáček.



Filip řekl, že komunisté neměli k ministrovi velké výhrady. Souvislost s Čapím hnízdem na rozdíl od opozice nevidí. „Teprve teď se to dostává do pravomoci resortu spravedlnosti, předtím to bylo v resortu vnitra. Naopak takový krok spíše zvýší tlak na státní zastupitelství jako systém, a to příliš nepomůže ani té kauze, ani ministerstvu spravedlnosti,“ řekl Filip.

Předseda ODS Petr Fiala označil situaci za nepřijatelnou a neuvěřitelnou. „Toto je mimořádně vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti,“ uvedl. Místopředseda poslanců ODS Marek Benda dodal, že Kněžínkova demise je zcela zjevně vynucená. „Vysoce pravděpodobně souvisí s návrhem na obžalobu premiéra a dalších členů jeho rodiny. Pokládáme za naprosto nepřijatelné, aby vláda ČR byla ovlivňována osobními kauzami premiéra,“ konstatoval.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila byl Kněžínek Babišovou prodlouženou rukou. „Osobně si myslím, že to je rozhodnutí Andreje Babiše, nikoliv rozhodnutí pana Kněžínka,“ řekl Pospíšil. „Vyostřuje se to. Výměna ministra Kněžínka za Babišovi loajální Marii Benešovou by mohla vést k odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a tak i k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu. Doufám, že je to celé jenom špatný vtip,“ dodal.

Jiří Pospíšil (Twitter) @Pospisil_Jiri Vyostřuje se to. Výměna min. Kněžínka za Babišovi loajální Marii Benešovou by mohla vést k odvolání nej. stát. zástupce Pavla Zemana a tak i k ovládnutí celé justiční soustavy s cílem ovlivnit vyšetřování premiérova dotačního podvodu. Doufám, že je to celé jenom špatný vtip. 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Volba bývalé nejvyšší státní zástupkyně a někdejší ministryně Marie Benešové jako Kněžínkovy nástupkyně je podle Pospíšila nešťastná. Připomněl, že je poradkyní prezidenta Miloše Zemana. „Justiční systém v naší zemi se tak dostává do kompletního područí proruského prezidenta a jemu zavázaného stíhaného premiéra,“ konstatoval v tiskové zprávě.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na twitteru uvedl, že Kněžínek rezignoval pod tlakem. „Životnost ministrů v Babišově vládě je tak krátká, že si nestačím ani aktualizovat tabulku,“ uvedl. Podle předsedy poslanců Pirátů Jakuba Michálka je Babiš manažerský chaot. „Kdo mu nedonáší, toho zlikviduje. Spravedlnost si opravdu nezaslouží čtvrtého ministra za méně než dva roky,“ napsal.

Ivan Bartoš (Twitter) @PiratIvanBartos Chtěl jsem se v rámci interpelace zeptat pana premiéra, jestli zná alespoň jednoho nezávislého odborníka, podle kterého by nebyl ve střetu zájmů ve smyslu evropské legislativy. Bohužel pan premiér opět utekl, ačkoli ve Sněmovně byl. Škoda, veřejnost si zaslouží znát odpověď. 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Pro předsedu lidovců Marka Výborného je Kněžínkova rezignace znepokojivá. Ministerstvo je podle něj jeden z garantů nezávislé justice. Kněžínek za sebou podle Výborného neměl žádný skandál a pracoval na důležitých zákonech, jako například na exekučním řádu. Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek novinářům řekl, že ho Kněžínkova rezignace překvapila. „Považuji to za velmi nestandardní, když před pár dny vyšetřovatelé odevzdali spis Čapího hnízda státním zástupcům. Právě v tuto chvíli měl ministr spravedlnosti prokázat odvahu a hájit nezávislost českého soudnictví a vyšetřování,“



„Nestabilita této vlády kulminuje v právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího státního zástupce Zemana, o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje,“ napsal předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Vít Rakušan (Twitter) @Vit_Rakusan Nestabilita této vlády kulminuje právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího statního zástupce Zemana,o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje 4 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Svoboda a přímá demokracie Kněžínkův konec uvítala. „Jelikož stejně jako předchůdce ministr (Robert) Pelikán nebyl schopen předložit jakýkoliv návrh na pomoc lidem v dluhových pastích a postižených exekucemi a na velmi potřebnou soudní reformu,“ uvedl šéf hnutí Tomio Okamura. Babiš podle něj postrádá odborníky nejen na justici, ale i dopravu.