Změny u poplatků budou pro televizi likvidační, varuje předseda Rady ČT

  13:53aktualizováno  13:53
Zvažované úpravy placení televizního poplatku, které se chystají navrhnout poslanci vládní koalice, by byly podle předsedy Rady České televize Karla Nováka pro televizi v současné podobě likvidační. Svolal proto na 8. dubna mimořádné jednání rady, kde bude situaci projednávat s vedením České televize.
O záměru rozšířit okruh lidí a dalších subjektů, kteří jsou osvobozeni od plateb veřejnoprávní televizi a rozhlasu, hovořil v pondělí předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

„I když ten návrh změny zákona ještě nebyl podán, jde o vyjádření předsedy jedné z koaličních stran a předsedy Sněmovny a rada jej nemůže jen tak přejít. Pokud by byl návrh přijat, hrozí České televizi insolvence, protože nebude schopná plnit své dlouhodobé závazky,“ uvedl ve čtvrtek Novák.

Před změnou varují i zástupci opozičních stran. Ti například podle předsedy Starostů Víta Rakušana neváhají ve Sněmovně využít obstrukce, aby znesnadnili přijetí takového návrhu.

