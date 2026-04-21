Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.
Změnu navrhují premiér Andrej Babiš a další poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení.
V důvodové zprávě k navržené změně píší, že nyní platné pravidlo, kdy je trestné neplacení výživného, které vystaví vyživovaného nebezpečí nouze, může mít negativní dopady na nezletilé děti.
„Štve mě, že koalice avizovala, že koalice avizovala, že tento týden bude nepracovní, nechápu to,“ řekla šéfka poslanců ANO Taťána Malá s poukazem právě na návrh zákona o zpřísnění trestů za neplacení výživného.
Opoziční strany řekla, že se chystají Sněmovnu zablokovat, pokud bude koalice trvat na volbě šesti členů Rady České televize.
Návrh na zrušení nominačního zákona
Na programu je také další návrh vládních poslanců, který ruší zákon o postupu výběru kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Zákon byl přijatý před sedmi lety.
Na programu schůze je v prvním čtení i dvojice návrhů ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelky. Jedna by stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně. Odložila by s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory. Druhá prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení
Schůze Sněmovny začala dvě hodiny po poledni a v jejím úvodu poslanci navrhují úpravy programu jednání.
