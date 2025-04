Pokud bude cizinec vyhoštěn, nebude už moci požádat o azyl, prosazuje koalice

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Policie také třeba podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN bude mít nově právo zabavit člověku, který se nebude identifikovat žádným platným průkazem totožnosti, jeho mobilní telefon, aby byla schopna vysledovat, odkud člověk do České republiky přichází.

Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také úředně určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních.

„Přestaňme říkat, že migrační pakt je pozváním pro migranty. Tohle je zpřísnění podmínek pro ilegální migraci,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová slibuje po volbách nulovou toleranci vůči nelegální migraci. „Tento problém způsobila vláda a také ho bude muset vyřešit bez nás. My se toho v případě důvěry voličů ujmeme po volbách, tehdy začne platit jasná politika nulové tolerance vůči nelegální migraci,“ uvedla Schillerová.

„Nechceme tady žádné africké a muslimské nelegální migranty,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.