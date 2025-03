Rychlejší výpověď, delší zkušební doba. Poslanci schválí změnu zákoníku práce

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Další vládní strany KDU-ČSL a STAN s tím nesouhlasí a proti je i opozice ve Sněmovně.

Součástí flexibilní novely zákoníku práce nejspíš naopak budou změny v podpoře v nezaměstnanosti. V prvních měsících má vzrůst z 65 na 80 procent mzdy, v dalších bude naopak nižší.

Zaměstnanci mají dostat možnost nově si sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Museli by se na tom písemně dohodnout se zaměstnavatelem.

Zaměstnavatelé také budou muset rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. A na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit už od 14 let.

Poslanci mají hlasovat i o změně financování nepedagogických pracovníků školství

Sněmovna má hlasovat i o novele školského zákona, do které chce koalice prosadit převod financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce a kraje.

Ministr školství za STAN Mikuláš Bek ve čtvrtek řekl, že vláda se rozhodla odložit plánovaný začátek financování nepedagogických pracovníků obcemi a kraji z letošního září na leden 2026.

„Vyjdeme vstříc požadavku krajů, obcí i škol, aby měly na přípravu více času. Změna proběhne na začátku rozpočtového roku, což umožní plynulejší přechod financování,“ uvedl Bek.

Do konce letošního roku bude platit školníky, uklízečky a kuchařky stát.

Proti změně financování nepedagogů protestovali zástupci krajů a obcí, školské odbory a organizace i opozice. Vládní KDU-ČSL pohrozila, že její poslanci novelu nepodpoří, když navrženou změnu Bek nedokáže lépe vysvětlit.

Poslankyně Jana Berkovcová, která ve stínové vládě opozičního ANO odpovídá za oblast školství, prohlásila, že odklad převodu financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce a kraje na leden příštího roku je pastí na příští vládu, která bude mít jen jeden či dva měsíce na vyřešení situace. Podle ní je záměr nejen nepřipravený, ale také nedostatečně finančně zajištěný.