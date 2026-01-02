- Superdávka
- Zálohy OSVČ
- Změny v podpoře v nezaměstnanosti
- Preventivní prohlídky
- SIPO
- Pracovní benefity
- Novinky v dopravě
- Odklady školní docházky
- Změny důchodů
Superdávka nahrazuje čtyři předchozí dávky
Nový zákon o dávce státní sociální pomoci upravuje, jak bude stát rozdělovat pomoc domácnostem, které ze svých příjmů nevyžijí. Nová Superdávka má čtyři složky, z nichž některé se podobají starým příspěvkům, kritéria jsou ale jiná. Jde o živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus. od Nového roku ji vyplácí Úřad práce, má odlišná pravidla než dřívější příspěvky. Jiný je i výpočet.
Superdávka má konečně kalkulačku. Spočítejte si, na jaký příspěvek dosáhnete
OSVČ si připlatí na dani i na zálohách
Zálohy na pojištění i paušální daň v roce 2026 vzrostou. Pro lidi samostatně výdělečně činné (OSVČ) to znamená vyšší měsíční odvody o více než tisícikorunu.
Kolik zaplatíte jako OSVČ na dani a zálohách v roce 2026? Čekejte skokový nárůst
Podpora v nezaměstnanosti se mění
Od začátku roku 2026 platí nová pravidla i u podpory v nezaměstnanosti. Ta mají motivovat lidi, aby si zaměstnání našli co nejdřív, zároveň ale zvyšují podporu v prvních měsících po výpovědi.
Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 změní. Kdo na tom vydělá?
Mění se obsah preventivních prohlídek. Na jaká vyšetření máte nově nárok?
K lékaři byste měli chodit pravidelně. I když nestůněte a nic vás nebolí, preventivní prohlídka může odhalit včas počínající onemocnění. Navíc je zdarma, tedy placená zdravotní pojišťovnou. U praktického lékaře máte nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky. Toto základní pravidlo se od ledna 2026 nemění, jiný je ale obsah prohlídek.
Preventivní prohlídky 2026: Na jaká vyšetření máte nově nárok?
SIPO zdražuje, pošta mění ceník za sdružené inkaso
Sdružené inkasní platby obyvatelstva, tedy SIPO, má od 1. ledna 2026 nový ceník. O kolik se ceny mění a co si musíte pohlídat?
Dobrou zprávou zůstává aspoň to, že jiné služby, například za zásilky, pošta od počátku roku 2026 nezdraží.
SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 mění pošta ceník za sdružené inkaso
Benefity od zaměstnavatele v roce 2026. Co už nebude bez daně?
Přispívá vám zaměstnavatel na kulturu, sport nebo zdraví? Od 1. ledna 2026 se mění zákon o dani z příjmů a s ním i pravidla pro příspěvky nad rámec mzdy. Přinášíme podrobnosti, nové limity i výpočet maximální výše nezdaněného příspěvky na stravování.
Pracovní benefity 2026: Změna zdanění a co to znamená pro zaměstnance
Větší komfort pro řidiče a méně byrokracie
Začátek roku 2026 znamená i změny v dopravě. Ty podle ministerstva dopravy přinesou větší komfort pro řidiče a méně byrokracie. Změny pocítí senioři i novopečení řidiči. Mění se i podmínky provozu automatizovaných vozidel nebo podoby plných mocí.
Novinky v dopravě v roce 2026: Větší komfort pro řidiče a méně byrokracie
Odklady školní docházky se zpřísňují
Zápisy do 1. tříd základních škol pro rok 2026/27 začínají už v polovině ledna. Horkým tématem mezi rodiči předškoláků jsou odklady školní docházky. Nově jsou totiž pravidla pro ně přísnější. To však neznamená, že už na ně nebude mít téměř nikdo nárok.
Odklady školní docházky se zpřísňují. Co platí od roku 2026
Důchody se zvyšují, zavádí se minimální důchod
Důchody se od ledna zvyšují o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta. Průměrná penze by tak měla vzrůst o 668 korun na 21 786 korun. Nařízení o důchodech také zavádí minimální důchody, starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek
Přehled důležitých dat v roce 2026: