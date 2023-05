Balená voda je v nižší sazbě DPH, řekl Michálek. Kolegyně ze STAN ho opravila

„Je to voda pitná, minerálka, půjde do nižší sazby,“ řekl Michálek před jednáním Sněmovny.

Jeho kolegyně z vládní koalice, poslankyně STAN Hana Naiclerová, řekla, že na rozdíl od Michálka si myslí, že balená voda patří do základní sazby DPH. Tedy že pravdu má v této věci odborář Středula, ne Pirát Michálek.

„Nechci zabřednout do odborné disputace,“ komentoval to místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka. Výklad je na ministerstvu financí.

Místo tří sazeb DPH - 10, 15 a 21 procent - navrhuje pětikoalice, aby sazby DPH byly jenom dvě - základní 21 procent a zvýhodněná 12 procent.

„Vláda se rozhodla nezavést daň na víno. Zároveň oddělila nealkoholické nápoje, včetně kojenecké vody, od ostatních potravin a uvalila na ně 21% DPH. To myslíte vážně pánové, Zbyňku Stanjuro a Petře Fialo? To jsou ta opatření, která jste měsíce chystali?“ kritizoval minulý týden Středula vládu poté, co představila svůj úsporný balíček a návrh důchodové reformy.

Odbory v pondělí vyhlásily stávkovou pohotovost, když podle Středuly někteří jeho kolegové z vedení ČMKOS navrhovali vyhlásit generální stávku.

„Za těmi opatřeními stojíme, máme k nim mandát z voleb,“ řekl po jednání se zástupci odborů a zaměstnavatelů v pondělí premiér Petr Fiala. Prohlásil, že nerozumí stávkové pohotovosti odborů a že není připraven takovému tlaku ustupovat.