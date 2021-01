Blatný zatím nechce zpřísňovat opatření. Změny v systému PES projedná příští týden i ve sněmovně

Praha Změny v systému opatření proti šíření epidemie koronaviru PES plánuje ministr zdravotnictví Jan Blatný příští týden představit vládě a zdravotnímu výboru Poslanecké sněmovny. Uvedl to po středečním mimořádném jednání vlády k očkování proti covidu. Změny podle něj ministerstvo dokončuje v těchto dnech, třetí jednání má ministr naplánováno na pátek.

Věří tomu, že počty nově nakažených budou dále klesat, opatření proto zpřísňovat nechce. V hospitalizacích se ale zlepšení projeví nejdříve za týden. Uvolňování podle něj nelze očekávat v blízké době.

„Je dobře, že vidíme, že se zdá, že dochází k lámání křivky směrem dolů,“ uvedl Blatný k počtu nově nakažených s tím, že věří v pokračování trendu. „Nedomnívám se, že by bylo načase zpřísňovat opatření, na druhou stranu, než se to pozitivně projeví v nemocnicích, bude to trvat sedm až deset dní,“ uvedl.



Vláda jedná s organizátory akcí o nastavení pravidel, která by umožnila fungování kultury či sportu v nižších stupních protiepidemického systému PES v posledních dvou týdnech. Regulaci chce nechat na nich. Už dříve Blatný řekl, že chce v nižších stupních od čtvrtého umožnit, aby si provozovatelé mohli ve spolupráci s hygieniky nastavit dostatečně bezpečná pravidla. Organizátoři akcí podle něj budou moci například omezit vstup pro lidi s negativním testem na covid či dokladem o prodělání nemoci v uplynulých 90 dnech.

O další aktualizaci systému PES uvažuje Blatný ke konci března, a to i s přihlédnutím k tomu, kolik lidí do té doby bude naočkováno, řekl dnes.

Blatný dnes uvedl, že vláda příští týden asi upraví seznam nezbytného zboží, které mohou nabízet obchody. Chce zachovat pravidlo, že velké obchody nesmí prodávat zboží, na které se specializují malé prodejny, které mají kvůli opatřením proti covidu-19 zavřeno.

Ministr vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že pokles nově nakažených v posledních dnech nemusí znamenat obrat ve vývoji epidemie koronaviru a nedají se očekávat změny v opatřeních, nejpřísnější stupeň protiepidemických opatření podle něj bude platit „ještě nějakou dobu“.

Uvedl, že komunitní šíření covidu stále trvá, situace je dál složitá v nemocnicích a nejohroženější skupinou zůstávají senioři. „Situace z mého pohledu neumožňuje žádné posuny směrem k uvolňování, protože je stále složitá,“ uvedl Hamáček na dotaz, zda by bylo možné některé aktivity povolit po 22.lednu, jak o tom hovoří vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

V úterý mírně klesl počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Před týdnem bylo hospitalizovaných skoro 7400, zatímco toto úterý 7267. Z toho asi 1100 pacientů bylo ve vážném stavu. Počet hospitalizovaných klesl i ve srovnání s pondělkem, kdy bylo v nemocnicích 7396 lidí s covidem-19.