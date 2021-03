Zmínky o sčítání jsou už v Bibli, říká statistik. Dříve byly běžné i otázky na tělesné vady či gramotnost

Praha V minulosti v dotaznících byly i otázky na gramotnost nebo tělesné vady, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva Českého statistického úřadu.

Lidovky.cz: Jak je stará historie sčítání lidu?

Pokud se bavíme o moderním sčítání, které zahrnuje celé obyvatelstvo, data se vztahují k jednomu okamžiku a je tam nějaká pravidelnost, to začíná v roce 1869. Ale už i za Marie Terezie se nějaká šetření prováděla.

Když to vezmeme celosvětově, už v Bibli jsou známé zmínky o sčítání. Platí, že tato potřeba je stejně stará jako samotné státy, které potřebovaly mít informace o společnosti, majetku nebo bojeschopném obyvatelstvu.

Lidovky.cz: Jak vypadaly otázky dřív? Byly některé úsměvné?

Za první republiky se zjišťoval třeba stav hospodářských zvířat nebo gramotnost. Otázky se ale zaměřovaly například i na tělesné vady.

Lidovky.cz Je nějaký rozdíl mezi dotazy z dneška a otázkami v období komunismu?

Zásadní změna v okruhu otázek neproběhla. Od šedesátých let jsou zhruba stejné. Liší se ale samozřejmě v detailu. Tehdy se zjišťovalo, zda mají lidé pračku, ledničku, auto, chatu, televizor. Tehdy to ještě nějaká charakteristika byla, dnes nemá cenu se na to ptát. Ale je zajímavé, že lidé o těchto otázkách pořád mluví, přitom se na ně už desítky let nikdo neptá.

Lidovky.cz: Proč se některé informace nedají vytahat z registrů?

Datová základna je pořád ještě chudá, ve srovnání s některými jinými zeměmi, například severskými.

Lidovky.cz: Tam nesčítají?

Sčítají, ale čistě z registru. Data je pořád potřeba zpracovat, ale na to stačí tým třeba deseti lidí. Největší problém je u nás chybějící registr bytů, o domácnostech tak nejsme schopní zjistit prakticky nic.