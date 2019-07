Zmizí třetina Lennonovy zdi? Maltézští rytíři ji chtějí využít jako plakátovací plochu, Praha 1 ji brání

Praha Skupiny zahraničních turistů se fotografují u podobizny Johna Lennona, zatímco o kus dál postává mladý busker s akustickou kytarou a decentně zpívá píseň Imagine. Lidé se usmívají. Melancholický výjev ale doprovází i další kulisy: vulgární malby, posprejované zdi okolních domů, kmeny stromů i odpadkové koše. A nekonečný hluk. Nad Lennonovým mementem a symbolem svobody - tzv. Lennonovou zdí – kvůli tomu nyní visí otazník.

V úterý proběhne první jednání o budoucnosti místa. Aktivně se v boji proti nechtěným projevům turismu u Lennonovy zdi angažuje mluvčí spolku vlastníků nemovitostí a bývalá poslankyně za Věci veřejné Karolína Peake. Ta se jako obyvatelka Velkopřevorského náměstí, kde se zeď nachází, i se svým bratrem Jakubem Kvačkem obrátila na vedení Prahy 1 už na konci května.

„Problém je celodenní hluk i fakt, že graffiti nezůstává jen na Lennonově zdi. Chodíme pravidelně zamalovávat graffiti, které máme na svých zdech,“ řekla LN s tím, že i na zdi věnované zastřelenému členu kapely Beatles jde spíše o dlouhodobě akceptovanou aktivitu.

„Dále směrem na Kampu jsou zdi posprejované všude. Odstraňovali jsme i zámečky lásky ze zábradlí, rozmístili cedulky se zákazy a nechali zeď přetřít. Všichni si myslí, že Lennonova zeď vytvořila normu,“ komentuje současný stav. Podle ní však není místo symbolem svobody slova již posledních deset let.



Ze třetiny plakátovací plocha?

Původním záměrem spolku vlastníků nemovitostí bylo si zeď od majitele, kterým je Suverénní řád maltézských rytířů, pronajmout. S tímto nápadem přišli za Karolínou Peake sami majitelé zdi. „Oslovila jsem jednu společnost, která instaluje plakátovací plochy, a domluvili jsme se, že by na třetině nebo čtvrtině zdi dali plakátovací plochu s inzeráty na pražské kulturní akce. Firma by z toho měla profit a mohla by zainvestovat renovaci celé zdi. Cílem bylo vytvořit stálý památník Johna Lennona a zakázat sprejování,“ řekla Peake k původnímu návrhu, který předložila na městském zastupitelstvu.

Požadovali i navýšení policejních hlídek a instalaci kamer. Maltézským rytířům se nápad líbil, rozhodli se ale nakonec zeď nepronajímat a renovaci zdi zainvestovat sami. Zeď Johna Lennona by tak měli v nejbližší době ‚zakonzervovat‘ v památeční, symbolické podobě.



Historii nechceme opakovat, říká Čižinský

S Lennonovou zdí jako plakátovací plochou rázně nesouhlasí starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) a odkazuje na někdejší represe komunismu. „Vyrazilo nám to dech. Nechceme dopustit, aby se opakoval příklad roku 81, kdy se při výročí úmrtí Johna Lennona snažil tehdejší režim rozprášit probíhající demonstrace. Natřeli tehdy zeď nazeleno a umístili zde plakátovací plochy, aby degradovali symbol. Toto pro nás opravdu není řešení,“ říká k návrhu.

Pavel Čižinský.

Podle svých slov se zasadí o to, aby zůstalo zachováno genius loci místa. Ale zároveň, aby zde panoval pořádek. Kupříkladu busking (tedy pouliční umění) podle něj k Lennonově zdi patří, ale jen v akustické podobě.

„Chceme, aby lidé nesprejovali jinde, než je povoleno, a aby psali kultivované vzkazy. Chceme místo ochránit systémem,“ říká s tím, že o tom, jak toho dosáhnout ve prospěch všech, budou právě v úterý jednat společně se zástupci Řádu maltézských rytířů i spolkem vlastníků nemovitostí.

Vadí party tours po Praze

Začátkem července totiž podal Suverénní řád maltézských rytířů, jakožto vlastník Lennonovy zdi, trestní oznámení na neznámého pachatele za porušování majetkových práv.

„Podnětem bylo svědectví lidí, kteří se v lokalitě denně pohybují a kteří zaznamenali, že se na Velkopřevorském náměstí objevují organizované skupiny lidí, zejména zahraničních turistů. Těm organizátoři ve večerních hodinách rozdávají spreje. Problém je zejména v tom, že tomu předchází asi čtyřhodinová procházka Prahou s požíváním alkoholu. K Lennonově zdi skupinky dorazí kolem deváté hodiny večer a turistům posilněným alkoholem dají do rukou spreje, aniž by jim určili nějaké mantinely,“ komentuje Hedvika Čepelová z agentury AMI, která duchovní řád zastupuje.

Řádu podle Čepelové vadí, že se tyto výlety, kdy se na večerní procházku Prahou se zastávkou u Lennonovy zdi vydá i čtyřicet lidí, pořádají několikrát do týdne. Nelíbí se jim, že se toto chování stalo jakousi normou, která je veřejně přijímána.

Sprejovat mohou, protože si zaplatili

V této souvislosti mluvčí Řádu zmiňuje například agenturu Riverside Parties. Přestože ta na dotaz LN odpověděla, že sprejování na Lennonovu zeď z programu vypustila už před měsícem, na svých webových stránkách jej stále avizuje jako atraktivní součást večerní procházky.

Cena 26 euro pak zahrnuje nejen sprejerské barvy, ale i přísun alkoholu. Turisté pak podle mlatézských rytířů mohou nabývat dojmu, že smí vše, protože si za to zaplatili. Duchovní řád tak požaduje, aby se na tomto památečním místě chovali lidé odpovědněji.

Posprejovaná zeď směrem ke Kampě.

Na agenturu Riverside Party Řád už dříve podal podnět k České obchodní inspekci. Důvodem byla nedostupnost veřejných informací – při objednávání zážitkové procházky přes webové stránky agentury totiž není jasné, od koho si zájemce lístek kupuje.