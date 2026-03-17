Je to tu zážitek, automobilky chci vyvést ze zeleného temna, hlásí Turek z Bruselu

  13:32aktualizováno  13:32
Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by fakticky ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý v Bruselu vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek zasedání Rady unijních ministrů pro životní prostředí označil za zážitek.
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy. Je jím poslanec Igor Červený (uprostřed) zvolený ve Středočeském kraji. Vlevo pak kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek, kterého prezident odmítl jmenovat. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zmocněnec pro Green Deal Turek v úterý do Bruselu vyrazil místo ministra životního prostředí Igora Červeného (oba Motoristé sobě), který je na akci Zemědělského svazu ČR.

Turek z Bruselu již přidal příspěvek na sociální síti Facebook. V něm napsal, že zasedání je opravdu zážitek. „Beznaděj není tak mocná jako v bezzubém Europarlamentu, konečně se kormidlo Green Dealu mírně otáčí,“ uvedl.

Vládní zmocněnec současně napsal, že představil české pozice pro automobilový průmysl, které provizorně a kompromisně vyvedou evropské automobilky ze zeleného temna.

„Máme návrhy ohledně emisních povolenek, kterým zahraniční kolegové téměř nemohou věřit, protože věří, že Green Deal a zelené odpustky jsou naše jediná záchrana,“ pokračoval s tím, že zásadní je, že se bojuje za české občany, zájmy a zdravý rozum.

„Zcela ‚orwellovský‘ je boj proti zákazu olova ve střelivu a rybářských potřebách – vybojovali jsme snad zatím střelivo mimo broky,“ doplnil.

„Lidem, kteří si myslí, že maso vzniká v obchodě v 3D tiskárně a elektřina v zásuvce, se to obtížně vysvětluje. Držte palce,“ dodal v příspěvku.

Česko bude usilovat o úplné zrušení

Evropská komise už loni v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise CO2 (oxidu uhličitého) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už prohlásil, že Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Návrh komise na zmírnění emisního cíle podle něj česká vláda považuje za nedostatečný.

Právě o tomto komisním návrhu v úterý unijní ministři v Bruselu diskutovali. „Dobrá kondice evropského automobilového průmyslu je pro nás klíčovou ekonomickou prioritou,“ uvedl Turek v úvodu vystoupení v Bruselu.

„Usilujeme o realistickou regulaci, která vyvažuje klimatické ambice s reálnou technologickou a sociálně-ekonomickou situací na trhu a zachovává konkurenceschopnost EU,“ doplnil zmocněnec.

Česko bude bojovat proti systému sankcí

Revize navrhovaná komisí je podle Turka příležitostí k zásadní úpravě příliš ambiciózního rámce. Česko bude rovněž bojovat proti systému sankcí, které vystaví výrobce, kteří pravidla nedodrží, nepřiměřeně vysokým pokutám, dodal český zmocněnec.

Evropská komise už v roce 2021 navrhla, aby se do roku 2035 emise CO2 u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znamenal, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se ale má týkat pouze nových vozů, lidé by tedy nadále měli mít možnost používat i starší vozy se spalovacími motory a taková auta si na trhu s ojetinami dál kupovat.

Součástí dohody byla nicméně i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i s ohledem na ekonomické dopady.

Po silném tlaku některých zemí, zejména největších výrobců aut v regionu, se nakonec Evropská komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec loňského roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.

