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Poslanci se přeli o zmrazení platů politiků. Návrh pak rozpočtovým výborem neprošel

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  13:33aktualizováno  13:33
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Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

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Sněmovní rozpočtový výbor nepřijal usnesení k návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků do konce roku 2030. Předlohu podali premiér Andrej Babiš, předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Pro její přijetí hlasovalo osm členů výboru, sedm bylo proti a jeden poslanec se zdržel. Návrh tak nezískal potřebnou většinu. Ve stejný den jej však plénu ke schválení doporučil ústavně-právní výbor.

Návrh počítá se zachováním platové základny na úrovni 101 364 korun, tedy na loňské hodnotě. Zmrazení by se týkalo prezidenta, členů vlády, poslanců a senátorů i představitelů dalších institucí. Nevztahovalo by se na soudce, kteří zvyšování svých platů podle zákonných pravidel v minulosti několikrát obhájili u Ústavního soudu.

Poslanec SPD Jan Síla argumentoval za předkladatele mimo jiné úsporou asi 40 milionů korun ročně. Zmrazení platů by podle něj otevřelo prostor k diskusi o systému odměňování. „Existují země, kde o platech politiků rozhodují expertní skupiny,“ řekl.

Populistický návrh, vadí opozici

„Nemyslím si, že je v pořádku, abychom tyto populistické návrhy podporovali. Protože až se jednou rozmrazí, tak tam ty peníze stejně skočí,“ kritizoval návrh první místopředseda lidovců Benjamin Činčila. Věří, že jde pouze o návrh SPD, jehož cílem je vzbudit emoce, a že se předloha do druhého čtení nedostane.

„Já myslím, že ten dosavadní automat fungoval a pracovali na něm tehdy i odborníci. To, že se k němu přistoupilo, byla dohoda napříč politickým spektrem,“ podotkla Věra Kovářová (STAN). Platy poslanců a senátorů jsou navázány na výdělky v celé ekonomice, nikoli na platy ve veřejné sféře.

V minulém období bylo navíc schváleno, že se při dosažení zadlužení ve výši 50 procent hrubého domácího produktu platy zákonodárců sníží o pětinu.

Stejný návrh ve středu podpořil ústavně-právní výbor. Novelu nepodpořili dva poslanci vládního tábora, zatímco ostatní přítomní členové výboru hlasovali pro. Zdržela se předsedkyně výboru Renata Vesecká (za Motoristy). Debata je podle ní výhradně politická a hlavním motivem není vzhledem k očekávané úspoře ekonomický přínos. Poslanec Tomáš Kohoutek (ANO) oznámil, že o novele nebude hlasovat v žádné fázi legislativního procesu.

Platy politiků od ledna vzrostou

Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně v září. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení předlohy šéfka klubu STAN Michaela Šebelová. Už nyní je ale jisté, že zákon do konce letošního roku účinnosti nenabude a platy vrcholných politiků od ledna patrně vzrostou o pět procent.

Prezident republiky tak bude poprvé pobírat více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády si polepší o 15 400 korun na 324 tisíc korun měsíčně. Plat řadového poslance se zvýší o 5 700 korun na 120 700 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 000173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
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