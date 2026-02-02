Okamura chce nově zmrazit platy ve výši, jak politikům vzrostly od ledna

  12:14
Šéf Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura musel změnit plány týkající se zmrazení platů politiků do roku 2030. Nyní chce zmrazení od letošního července a má vycházet z letošní platové základny, nikoli z loňské, o což původně usiloval. S návrhem ale přišel ve chvíli, kdy už nebylo možné, aby to parlament schválil do konce loňského roku.
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomio Okamura (2. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
Premiér Andrej Babiš (2. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...
28 fotografií

Platy politiků, soudců či státních zástupců se zvedají automaticky podle již dříve schváleného vzorce.

Řadový poslanec má od ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5 500 korun víc než loni. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si měl polepšit o víc než 7500 korun na 161 800 korun.

Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy Sněmovny a Senátu se zvýšil o víc než 10 tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra a předsedy Sněmovny a Senátu o téměř patnáct tisíc korun na 308 700 korun. Příjem hlavy státu ze 365 tisíc na víc než 383 200 korun.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135.600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.