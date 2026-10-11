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Olympijský vítěz, pošťák Ondra i herec z Ordinace. Kteří slavní uspěli ve volbách?

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  11:32
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Kajakář Vavřinec Hradílek.

Kajakář Vavřinec Hradílek. | foto: Profimedia.cz

Milan Antoš
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Lidé je znají především díky jejich působení v oblasti sportu či veřejného života. Po letošních volbách však řada z nich přijme i další roli. Úspěch zaznamenal například kanoista Vavřinec Hradilek nebo herec Michal Novotný. Většina slavných kandidovala za menší lokální uskupení a působit bude v městských zastupitelstvech. Někteří mají šanci zamířit i do Senátu.

Po sportu politika

Politika láká zejména bývalé sportovce a současné trenéry. V tomto směru byli letos úspěšní Jiří Šlégr, který do zastupitelstva vstupuje v Mostě jako nezávislý kandidát s podporou hnutí Naše Česko, nebo Alois Hadamczik, jenž za lokální hnutí kandidoval v moravskoslezských Kravařích. Pro oba se jedná o pokračování současné zastupitelské kariéry.

Bývalý hokejista Jiří Šlégr

V komunálních volbách potřebné hlasy získali i slavní olympionici. Držitel stříbrné medaile z londýnských her, kanoista Vavřinec Hradilek, obdržel mandát v pražských Úhonicích jako kandidát tamního místního hnutí. V Rožnově pod Radhoštěm uspěl bývalý skokan na lyžích František Jež, který v roce 1992 získal na olympiádě bronz.

Mandát v Rajhradicích v Jihomoravském kraji znovu získal olympijský střelec Jiří Lipták. V Ústí nad Labem se na třetím místě umístil v městské části Severní terasa bývalý elitní boxer Lukáš Konečný.

Boxerský šampion Lukáš Konečný

Ve Dvoře Králové nad Labem uspěl také bývalý kanoista Stanislav Ježek a v Jinačovicích v Jihomoravském kraji lidé do zastupitelstva zvolili trojnásobného mistra světa, vícebojaře Tomáše Dvořáka. Na Semilsku potřebné hlasy získala také bývalá česká akrobatická lyžařka Nikol Kučerová. Za KDU-ČSL se v Olomouci do zastupitelstva dostal šermíř Jakub Jurka.

Naopak s neúspěchem se setkal olympijský šampion z Nagana Vladimír Růžička. Toho lidé na Chomutovskou na radnici nezvolili z kandidátky SPD.

Z divadelních prken za oponu zastupitelstva

Ačkoli hnutí STAN získalo v pražských Horních Počernicích pouze dvě místa a herec Michal Novotný kandidoval z šestého, udělené preferenční hlasy ho do zastupitelstva této městské části posunuly. Bude to pro něj tak první zkušenost s působením v politice. Herec je známý mimo jiné ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Michal Novotný v Show Jana Krause (4. února 2026)

Za sdružení nezávislých kandidátů uspěl ve středočeské Davli herec Martin Kavan, jehož však většina diváků zná jako pošťáka Ondru z pořadu Pošta pro tebe.

Výsledky voleb vynesly do zastupitelstva Pelhřimova známého herce Mikuláše Čížka kandidujícího za KDU-ČSL a v pražských Ďáblicích se do zastupitelstva dostal také herec Karel Zima.

Karel Zima (24. února 2022)

Všichni zmínění tak překonali řadu svých hereckých kolegů, včetně Zdeňka Godly, Filipa Blažka nebo Michaely Badinkové, kteří v letošních volbách neuspěli.

Dění dosud komentovali, teď ho budou řídit

Z úspěšných kandidátů z oblasti médií lze jmenovat například dlouholetého hokejového komentátora České televize Milana Antoše, který jako jednička kandidátní listiny ODS a nezávislých v pražské Vinoři mandát bez problému získal.

Milan Antoš

V obci Krabčice na Litoměřicku se do zastupitelstva dostala investigativní novinářka Sabina Slonková, která působí v současnosti jako šéfredaktorka serveru Neovlivni.cz.

V obci Tuchoměřice v okrese Praha-západ uspěl moderátor Ondřej Kubala, kterého mohou posluchači znát především z večerního vysílání rádia Frekvence 1. A slavit může také reportážní novinář Jakub Joachim, kterého občasné zvolili ve středočeských Lánech.

Slavní mají našlápnuto i na vstup do Senátu

Do druhého kola senátních voleb postoupila v Praze 9 operní pěvkyně Dagmar Pecková kandidující za ODS. Ve druhém kole se utká se zástupcem STAN a současným senátorem, scénáristou a publicistou Davidem Smoljakem, který s náskokem vyhrál první kolo.

Velkou šanci na úspěch má v druhém kole i nakladatel a spisovatel Jiří Padevět (STAN), který se v Praze 1 střetne s nynějším starostou Prahy 7 Janem Čižinským.

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