Po sportu politika
Politika láká zejména bývalé sportovce a současné trenéry. V tomto směru byli letos úspěšní Jiří Šlégr, který do zastupitelstva vstupuje v Mostě jako nezávislý kandidát s podporou hnutí Naše Česko, nebo Alois Hadamczik, jenž za lokální hnutí kandidoval v moravskoslezských Kravařích. Pro oba se jedná o pokračování současné zastupitelské kariéry.
V komunálních volbách potřebné hlasy získali i slavní olympionici. Držitel stříbrné medaile z londýnských her, kanoista Vavřinec Hradilek, obdržel mandát v pražských Úhonicích jako kandidát tamního místního hnutí. V Rožnově pod Radhoštěm uspěl bývalý skokan na lyžích František Jež, který v roce 1992 získal na olympiádě bronz.
Mandát v Rajhradicích v Jihomoravském kraji znovu získal olympijský střelec Jiří Lipták. V Ústí nad Labem se na třetím místě umístil v městské části Severní terasa bývalý elitní boxer Lukáš Konečný.
Ve Dvoře Králové nad Labem uspěl také bývalý kanoista Stanislav Ježek a v Jinačovicích v Jihomoravském kraji lidé do zastupitelstva zvolili trojnásobného mistra světa, vícebojaře Tomáše Dvořáka. Na Semilsku potřebné hlasy získala také bývalá česká akrobatická lyžařka Nikol Kučerová. Za KDU-ČSL se v Olomouci do zastupitelstva dostal šermíř Jakub Jurka.
Naopak s neúspěchem se setkal olympijský šampion z Nagana Vladimír Růžička. Toho lidé na Chomutovskou na radnici nezvolili z kandidátky SPD.
Z divadelních prken za oponu zastupitelstva
Ačkoli hnutí STAN získalo v pražských Horních Počernicích pouze dvě místa a herec Michal Novotný kandidoval z šestého, udělené preferenční hlasy ho do zastupitelstva této městské části posunuly. Bude to pro něj tak první zkušenost s působením v politice. Herec je známý mimo jiné ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Za sdružení nezávislých kandidátů uspěl ve středočeské Davli herec Martin Kavan, jehož však většina diváků zná jako pošťáka Ondru z pořadu Pošta pro tebe.
Výsledky voleb vynesly do zastupitelstva Pelhřimova známého herce Mikuláše Čížka kandidujícího za KDU-ČSL a v pražských Ďáblicích se do zastupitelstva dostal také herec Karel Zima.
Všichni zmínění tak překonali řadu svých hereckých kolegů, včetně Zdeňka Godly, Filipa Blažka nebo Michaely Badinkové, kteří v letošních volbách neuspěli.
Dění dosud komentovali, teď ho budou řídit
Z úspěšných kandidátů z oblasti médií lze jmenovat například dlouholetého hokejového komentátora České televize Milana Antoše, který jako jednička kandidátní listiny ODS a nezávislých v pražské Vinoři mandát bez problému získal.
V obci Krabčice na Litoměřicku se do zastupitelstva dostala investigativní novinářka Sabina Slonková, která působí v současnosti jako šéfredaktorka serveru Neovlivni.cz.
V obci Tuchoměřice v okrese Praha-západ uspěl moderátor Ondřej Kubala, kterého mohou posluchači znát především z večerního vysílání rádia Frekvence 1. A slavit může také reportážní novinář Jakub Joachim, kterého občasné zvolili ve středočeských Lánech.
Slavní mají našlápnuto i na vstup do Senátu
Do druhého kola senátních voleb postoupila v Praze 9 operní pěvkyně Dagmar Pecková kandidující za ODS. Ve druhém kole se utká se zástupcem STAN a současným senátorem, scénáristou a publicistou Davidem Smoljakem, který s náskokem vyhrál první kolo.
Velkou šanci na úspěch má v druhém kole i nakladatel a spisovatel Jiří Padevět (STAN), který se v Praze 1 střetne s nynějším starostou Prahy 7 Janem Čižinským.