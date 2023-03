Nejmladším žákům zruší známky. Odpadne stres, věří ministerstvo

„Řekne daleko konkrétněji, v čem je žák silný a kde má naopak slabá místa. Známky navíc svádějí k poměřování. Horší známky v prvních letech výuky mohou malé děti nést velmi dramaticky a odradit je od chuti vzdělávat se,“ vysvětluje záměr mluvčí resortu Aneta Lednová.

V praxi by to mělo vypadat tak, že u každého předmětu (včetně chování) nebude uvedena známka, ale několik kritérií. To, v jaké míře jich žák dosáhl, pak na vysvědčení vyznačí učitel.

Oslovení odborníci a pedagogové s návrhem obecně souhlasí. Nový systém by podle nich žáky mohl více motivovat a pomoci jim lépe pochopit, co se jim daří a kde naopak potřebují něco dopilovat.

Zároveň ale upozorňují, že je potřeba nabídnout školám dostatečnou podporu, jak nový systém zavést. A zvláště jej vysvětlit rodičům.

Debata o rušení známek se vede už několik let. Česko se tímto krokem podle ministerstva zařadí k vyspělým zemím jako Francie, Německo nebo Japonsko, kde žáky v nejnižších ročnících neznámkují.

Ministerstvo si od změny slibuje, že se děti nebudou navzájem poměřovat a odpadne jim stres ze známek, který může negativně ovlivňovat to, jak se učí, ale i vztah ke škole.

„Známky mají několik nevýhod, jedna z nich je, že známka je nekonkrétní. Když žák dostane jednu známku z celého předmětu, je to všeobecné číslo, ze kterého nezjistí, co přesně zvládá lépe a co hůře,“ uvádí mluvčí Lednová. Podle resortu jsou žáci v nejnižších ročnících namotivováni ke vzdělávání zcela přirozeně. A motivací by neměly být známky, ale právě jejich zvídavost.

Školský zákon už nyní školám umožňuje využívat jiné formy hodnocení nebo je kombinovat se známkami (povinné známkování je pouze v 9. třídách).

Místo čísla čtvereček

Novinka by měla fungovat tak, že u každého předmětu se zavede několik kritérií, která budou detailněji rozebírat, jaký pokrok žák udělal.

„Na vysvědčení z matematiky dítě nebude mít jednu známku, ale řekněme pět různých hodnocení. Třeba ‚hezky rýsuje, ale je slabší v početních operacích‘ a tak podobně. U každé oblasti bude učitel vyznačovat míru toho, jak to dítě zvládá. Třeba pomocí čtverečků,“ přiblížil ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže ministerstva Michal Černý pro LN.

Počet zaškrtnutých čtverečků by měl ukázat, jestli žák zvládá učivo výborně (plný počet čtverečků), nebo potřebuje dopomoct. Systém tak bude trochu připomínat známky, ale zároveň má rozvíjet i to, jak a co má žák zlepšit.

Chystaná kritéria jsou ale podle učitelky, která působí na prvním stupni jedné pražské základní školy a sama známkování nepoužívá, jen jiný druh „škatulkování“. Náhrada známkování jinou normou podle ní bude spíše kontraproduktivní.

Podle analytika vzdělávacího centra EDUin Jana Zemana je návrh ministerstva pozitivní impulz pro celkovou změnu přístupu k hodnocení žáků, protože známka může být subjektivní. „Je to správný krok, když se podíváme například na studii institutu IDEA, v které je uvedeno, že žáci se stejným výsledkem z testu dostávají na svých školách odlišné známky,“ dává příklad.

„Důležité je si také uvědomit, že nám nejde o přechod na slovní hodnocení, ale na hodnocení, jež neříká žákovi jen co dělá špatně, ale hlavně, jak má změnit přístup, aby dosáhl požadovaného výsledku,“ doplňuje Zeman.

A podobně to vnímá i předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. „Děti nepotřebují známku (číslo), ale potřebují vědět, jaký pokrok dělají, jak se posouvají,“ míní pedagožka. Zároveň upozorňuje na to, že je potřeba podpořit učitele, aby si k novému hodnocení našli cestu. „Nedá se to klasicky nastavit a učiteli poraď si, protože hodnocení může být úspěšné jen tehdy, jestliže ho učitelé přijmou,“ upozorňuje.

Rodiče znají jen známky

Právě kladné přijetí novinky učiteli by mohlo napomoci tomu, že ji přijmou i rodiče. „Rodiče se podle známek orientují a nemusí pro ně být lehké seznamovat se s novými kritérii a učit se poznávat, kdy se jejich dítěti daří a kdy ne,“ zdůrazňuje Zeman.

Mazancová by si uměla představit, že ministerstvo připraví informační kampaň pro veřejnost. Ta podle ní sama na základní škole slovní hodnocení nezažila a potřebuje pochopit jeho přínosy pro děti.

Odborníci upozorňují, že nejde jen o přijetí, ale také o proškolení učitelů. „Hodnotit bez známek je dovednost, kterou se nenaučíte za jeden víkendový kurz, a v současnosti nemáme vybudovanou širokou síť lektorů věnujících se formativnímu hodnocení,“ upozorňuje Zeman.