Muž chtěl znásilnit prodavačku v sex shopu, po útěku útočil i v parku. Ani jednou se mu čin nepovedl

Ve středu 11. srpna před devátou hodinou večerní vstoupil muž do prodejny erotických pomůcek v Praze 1 a začal si prohlížet vystavené pomůcky. Jakmile přišla na pomoc prodavačka, muž na ni zaútočil.

„Ženu zatlačil do zázemí prodejny, povalil ji na zem a osahával ji na intimních partiích se slovy, aby nekřičela, že se jí to bude líbit a bude to rychlé. Během toho jí dusil respirátorem a snažil se ji utišit,“ popsal průběh prvního útoku policejní mluvčí Richard Hrdina.



Prodavačka útočníka zaskočila tím, že o sobě prohlásila, že je těhotná a požadovala po něm, aby použil kondom. Muž najednou znejistěl a v tu chvíli se ženě podařilo z prodejny utéct.

Agresor poté z místa také utekl, ale v parku Na Fidlovačce v Praze 4 napadl další ženu. „Útočník ženu zaklekl na zemi a sundal si tričko, které jí nacpal do úst, aby nekřičela. Poté jí se slovy ‘udělám ti to rychle‘ osahával na hrudníku a svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy okolo procházel náhodný kolemjdoucí muž,“ uvedl k druhému napadení Hrdina, podle kterého muži nyní hrozí až desetiletý trest.

Policie v souvislosti s případem hledá muže světlé pleti ve věku 28 až 35 let, vysokého 185 až 190 centimetrů, střední postavy, který nosí dioptrické brýle. Má delší světle hnědé vlasy, kolem uší vyholené a stažené do culíku.

„V době obou útoků byl oblečen do modrého trička se symbolem zmrzliny a lebky s nápisem Ice cream. Toto tričko zanechal na místě druhého útoku spolu s taškou béžové barvy. Dále měl na sobě barevné kostkované kraťasy a na nohou černé boty, kdy na pravé botě měl žlutozelenou reflexní tkaničku,“ uvedl k popisu podezřelého Richard Hrdina.



Policisté varují, aby se muže někdo pokoušel sám zastavit, může být velmi nebezpečný.

Informace o hledaném muži policisté přijmou na lince 158 i na služebnách.