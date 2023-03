Afghánec, který ve Varech pobodal ženu a druhou rdousil, dostal 22 let

Obžaloba ho vinila z pokusu o dvojnásobnou vraždu a ze znásilnění.

Čtyřiadvacetiletý Afghánec přijel do Karlových Varů oslavit silvestra a své narozeniny, které má 1. ledna, se dvěma kamarády z Německa, kde jako uprchlík získal azyl. Místo oslav však zaútočil na dvě ženy.

Podle spisu se o silvestrovské noci nejprve seznámil se sedmatřicetiletou ženou z Karlových Varů. Prvního ledna 2022 tři hodiny po půlnoci spolu odešli z restaurace a v nedalekém lese na ni vytáhl nůž a začal ji bodat do břicha a hrudi. Žena upadla na zem, kde krvácela, mladík z místa utekl.

Z městského lesa nedaleko dolního vlakového nádraží v centru Karlových Varů se nakonec zraněná žena dobelhala do restaurace, kde zkolabovala a upadla do bezvědomí. Odtud ji záchranáři převezli do nemocnice, kde se podrobila operaci, nezemřela jen díky včasné lékařské pomoci.

Pachatel uvedl, že to, co se v inkriminovanou noc stalo, nedokáže vyjádřit, protože si to nepamatuje. Ztrátu paměti vysvětloval množstvím požitého alkoholu, nebo že mu někdo něco dal v restauraci do pití.

Podezřelého policie zadržela po necelých dvou hodinách. Podle tehdejších informací policie měl při dechové zkoušce 1,23 promile alkoholu.

Podle soudu mají kamerové záznamy z noci útoku dobrou vypovídací hodnotu. Je z nich možné učinit závěr, že se po chodníku pohybuje poškozená s obžalovaným. Ten měl výrazný, dobře rozeznatelný, oděv. obžalovaný měl výrazný oděv, dobře rozeznatelný oděv. Záznamy dokazují setkání obžalovaného a poškozené.