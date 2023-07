„Ne“ v zákoně o sexu nemohlo projít. Končí ale pohlavní zneužívání s nižšími sazbami u dětí do 12 let

„Sex bez souhlasu je znásilnění a není potřeba to nazývat jinak,“ říká Johanna Nejedlová, ředitelka organizace Konsent, která se zabývá sexuálním násilím. Reaguje tak na redefinici znásilnění, kterou předkládá resort spravedlnosti. Kritici novely zákona se sice ze strany ministerstva dočkali několika ústupků, do úpravy zákona se ale nedostala varianta definice založená na absenci souhlasu – tedy že pro pohlavní styk je potřeba souhlasu obou stran. I političky, které tuto variantu prosazují, přiznávají, že takový návrh by při současném rozložení sněmovny neměl šanci projít.