Znepokojení nad volbou šéfky Čapkova památníku. Společnost žádá zveřejnění koncepce

PRAHA Společnost Ferdinanda Peroutky vyzvala středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) ke zveřejnění koncepce, s níž uspěla ve výběrovém řízení nová ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše Alice Seidlová. Společnost v pondělí v otevřeném dopise vyjádřila znepokojení nad jmenováním Seidlové, která není v oblasti čapkovské, literárněhistorické či aspoň muzejnické nijak etablovaná. Reakci hejtmanky ČTK zjišťuje.

„Znepokojeni jsme rovněž faktem, že Památník Karla Čapka pod vedením nové ředitelky již fakticky ukončil či ukončuje spolupráci s lidmi, kteří jej v 90. letech zachránili a nadále jej rozvíjeli,“ stojí v dopise, pod nímž jsou kromě předsedy spolku Martina Gromana podepsáni například Petr Pithart, Terezie Kaslová či Jindřich Šídlo.



Nová ředitelka je snachou krajského radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD). Hejtmanství její jmenování hájí, podle něj ve výběrovém řízení byla nejlepší ze všech čtyř uchazečů. Na případ upozornil Deník N, podle nějž jednatřicetiletá právnička nemá k památníku ani Čapkovi bližší vztah. Deník poukázal i na její vazby na ČSSD, která ve středních Čechách vládne s ANO. Kraj už dříve uvedl, že příbuzenský poměr k radnímu ani další zmíněné okolnosti neměly na výběr Seidlové vliv.

Členové Společnosti Ferdinanda Peroutky v dopise uvedli, že k práci bývalé ředitelky Kristiny Váňové nikdy neměli připomínky. Udivilo je ale jmenování Seidlové a její vyjádření do médií, že Čapkovo dílo zná ze školy a památník navštívila jako studentka. „Považujeme za podstatné, aby ředitel takové instituce jevil o dílo osobností představovaných v Památníku Karla Čapka zásadnější zájem,“ napsali.



Poukázali na to, že uchazeči měli ve výběrovém řízení předložit projekt nejen sledující provozní, personální a ekonomické parametry, ale který by nabídl i vizi muzejnickou, památkovou, vzdělávací a mezinárodní spolupráce. Vyzvali hejtmanku, aby rozvojovou koncepci Seidlové zveřejnila na webu kraje. „Je to podle nás jediná možnost, jak uklidnit všechny nejistoty ohledně budoucnosti Památníku Karla Čapka na Strži a jeho expozic,“ míní.

Autoři textu připomínají, že v památníku se nachází jediná expozice o životě a díle Ferdinanda Peroutky. „Společnost Ferdinanda Peroutky udílí nejen novinářskou cenu nesoucí jeho jméno, ale také dbá o uchování jeho odkazu. Právě v tomto ohledu jsme vždy s paní Váňovou a potažmo Památníkem Karla Čapka spolupracovali a poskytovali mu nejen podporu, ale také například předměty z pozůstalosti nebo cenné archiválie,“ dodali.