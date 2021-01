Znepokojivé zjištění: vakcínu odmítá až 60 procent ošetřovatelů, kteří pečují o seniory

PRAHA V pražském Domově seniorů Michle pracuje na sto ošetřovatelů. Polovina z nich odmítá očkování proti covidu. Pečují přitom o nejrizikovější skupinu obyvatel z hlediska případných zdravotních komplikací během nemoci.

„Mrzí mě to. Místo toho, aby byli rádi za možnost nechat se očkovat, tak se k tomu takhle staví,“ řekla serveru Lidovky.cz ředitelka michelského domova Věra Barešová.



S odmítavým postojem svých zaměstnanců se setkávají sociální zařízení napříč republikou. „Jedna kolegyně dala dokonce výpověď, aby se nemusela nechat testovat a očkovat,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Němec, šéf Domova pro seniory Vychodilova v Brně.

Za problémem stojí podle ředitelů zejména dezinformace, které kolují na internetu. „Sklízíme zanedbání a pozdní spuštění informační kampaně. Odpovědná místa ztratila autoritu v poskytování informací,“ je přesvědčen Jaroslav Marek, ředitel Domova pro seniory Krásné Březno v Ústí nad Labem. Očkování nechce podstoupit dokonce šedesát procent tamních pečovatelů.

„Proti vakcíně jsou spíše mladší zaměstnanci. Přečtou si poplašnou zprávu na internetu, že po ní nebudou moci mít děti, a raději ji odmítnou,“ uvedla příklad Barešová. Očkování jsou dle ní nakloněni více starší pečovatelé, neboť mají z koronaviru větší obavy.



Lidovky.cz znají dokonce případ, kdy ošetřovatelka přemluvila seniora k tomu, aby vakcínu odmítl stejně jako ona. „Příbuzní klienta s tím dost bojují a nevědí si teď rady,“ popsal Petr z Prahy.

Pečovatelé často argumentují tím, že vakcína byla vyvinutá moc rychle, a tudíž jí nevěří.



S neochotou svých zaměstnanců nechat se naočkovat se potýká i ředitel pardubického Domova pro seniory U Kostelíčka Lukáš Holeček. „Zároveň ale respektuji, že je to jejich svobodná volba, a nemohu je do ničeho nutit,“ řekl.

Vakcína proti koronaviru je totiž v Česku dobrovolná a ministerstvo zdravotnictví ji ani neplánuje zavést povinnou pro zaměstnance v sociálních službách. Podle ředitelů by stejně povinné očkování pro pečovatele nedávalo smysl, protože už nyní mají málo zájemců o práci. Po takovém nařízení by je sháněli ještě hůře.

Ošetřovatele tak musí vláda přesvědčit po dobrém. „Snažíme se zájem o očkování proti onemocnění covid-19 co nejvíce podpořit. Činíme tak prostřednictvím mediálních vyjádření a na pravidelných tiskových konferencích,“ napsala serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Cílit mediální kampaň přímo na pečovatele se však resort nechystá.

Poradit si musí sociální služby samy. Kupříkladu do Domova pro seniory Krásné Březno v Ústní nad Labem pravidelně dochází praktický lékař, který se snaží dezinformace spojené s očkováním vyvracet.

Hlášení v rádiu

Jinde vzali informační kampaň do rukou samotní ředitelé. „Dělali jsme různé osvěty, v našem rádiu jsem pravidelně vysílal a apeloval na zaměstnance, aby přijali společenskou zodpovědnost, šli příkladem a nechali se naočkovat,“ uvedl pro Lidovky.cz Marek Tejzr, ředitel Domova seniorů Sluníčko v Ostravě.

I tak se ale nepovedlo přesvědčit všechny. Ze 143 zaměstnanců se k očkování přihlásilo 80 z nich. „Máme tu samozřejmě i odmítače, kteří jsou proti jakékoliv vakcíně z vlastního přesvědčení, s těma je problém třeba i u očkování proti chřipce. Existují prostě jedinci, kteří o vakcíně nechtějí ani slyšet, ti tu byli vždycky,“ pokračoval Tejzr.



I hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) potvrzuje, že se region potýká s neochotou ošetřovatelů nechat se naočkovat. Podle nedávného průzkumu v kraji projevilo jen 30 až 40 procent pečovatelů zájem o očkování. „Stává se ale, že mobilní očkovací tým přijede do domova seniorů a zaměstnanci si to na poslední chvíli rozmyslí a nakonec vakcinaci také podstoupí. Věřím tedy, že se postupně nechají přesvědčit,“ řekl pro Lidovky.cz Vondrák.



Problémem v domovech seniorů se zabývá i ministerstvo práce a sociálních věcí. „Ačkoliv je strategie očkování včetně osvěty v gesci ministerstva zdravotnictví, budeme se snažit důležitost očkování vysvětlovat i zaměstnancům v sociálních službách, které oslovujeme průběžně přes sociální sítě i přímo přes poskytovatele sociálních služeb,“ řekl mluvčí resortu Vladimír Dostálek. Zároveň uvedl, že „odmítači“ v řadách pečovatelů mohou přinést komplikace do budoucna. Ochránit seniory je totiž pro stát stěžejní. „Dezinformace okolo vakcinace jsou obecně problém. Zvláště pak vytvářejí-li obavy z očkování u těch, kteří přicházejí do přímého styku s nejrizikovější skupinou obyvatel,“ dodal Dostálek.

Argumentují imunitou

Mnoho zaměstnanců v pečovatelské službě spoléhá na imunitu po prodělání covidu. To je dalším důvodem, proč očkování prozatím odmítají. „U nás většina zaměstnanců i klientů nemoc prodělala. Ošetřovatelé teď argumentují tím, že by měli mít imunitu, takže počkají třeba rok,“ uvedla ředitelka domova seniorů v Michli Barešová. Na imunitu se odvolávají i zaměstnanci v ostravském zařízení. „Někteří pečovatelé se poradili se svým lékařem a ten jim dokonce řekl, ať počkají,“ potvrdil ředitel Domova seniorů Sluníčko Tejzr. Imunita vůči koronaviru by po prodělání nemoci měla vydržet nejméně tři měsíce, doživotní však určitě není.

Ředitelka Barešová ale upozorňuje, že vakcína proti covidu je nedostatkovým zbožím a pečovatelé by měli „chytit příležitost za pačesy“. „Udivuje mě, že si spousta zaměstnanců myslí, že budou mít vakcínu, kdykoliv si řeknou. Očkovali jsme před 14 dny, to měli šanci vakcinaci podstoupit. Když se teď náhodou rozmyslí, budu vakcínu těžko shánět,“ uvedla Barešová.

Na situaci v domovech seniorů reagoval i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, který nedávno vydal oficiální stanovisko k očkování zaměstnanců zdravotnictví a sociálních služeb. „Je v zájmu zdravotnických pracovníků a zaměstnanců pracujících u poskytovatele sociálních služeb, aby se očkování na covid-19 dobrovolně podrobili a tím přispěli ke snižování rizika onemocnění a dalšího šíření nákazy,“ stojí v úvodu. Svaz v dokumentu radí ředitelům, jak se mají zachovat, pokud jejich zaměstnanci vakcínu odmítají.

Vzhledem k tomu, že očkování proti covidu není pro pečovatele povinné, zaměstnavatel nemá právo ošetřovatele propustit. Vedení ho ale může převést na jiné pracoviště v rámci zaměstnavatele, a to i přesto, že by s tím nesouhlasil. „Pokud by zaměstnavatel v případě odmítnutí očkování nevyužil možnosti převedení v rámci sjednané pracovní smlouvy, může zaměstnanci určit překážku v práci, v praxi půjde de facto o zákaz vstupu na pracoviště,“ píše odborový svaz.

V takovém případě ale musí zaměstnavatel pečovateli zaplatit plnou mzdu. To je podle ředitelů nereálné. „Ošetřovatel by tedy měl placené volno, na to absolutně nemáme peníze,“ okomentovala Barešová s tím, že by jí pak zásadním způsobem chyběli zaměstnanci. S tím souhlasí i Petr Němec, ředitel Domova pro seniory Vychodilova v Brně. „Určitě z toho nebudeme vyvozovat žádné pracovněprávní důsledky, protože kvalitního personálu je na trhu práce velký nedostatek,“ uvedl.