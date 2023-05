Po autonehodě na Znojemsku je sedm zraněných. Jsou mezi nimi i děti

Podle Bothové byli dva těžce zranění převezeni do fakultní nemocnice v Brně. „U dalších pěti zraněných můžeme hovořit o lehce až středně těžkých zraněních, z toho jsou tři zraněné děti. Všechny jsme převezli do nemocnice do Znojma,“ doplnila Bothová.

HZS Jihomoravského kraje @hzsjhm Zasahujeme u nehody na silnici 408 u obce Citonice na Znojemsku. Silnice je neprůjezdná. Vyprošťujeme zraněné osoby. Na místě je 6 hasičských zásahových vozidel. oblíbit odpovědět

Detailnější popis nehody policisté zatím neznají, není zatím ani zřejmé, zda některý z řidičů pil před jízdou alkohol.