Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Autor: ,
  15:30
Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce minulý týden ve čtvrtek podle obvinění policie ubodal desítkami ran o dvanáct let mladšího muže na znojemské ubytovně. Zadržený je ve vazbě, hrozí mu až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Podle informací iDNES.cz se útok odehrál na ubytovně na sídlišti Dukelská ve Znojmě. Za vražedným běsněním stály podle kriminalistů zřejmě domnělé předchozí spory a přemíra alkoholu. Oba muži se znali, nejednalo se o cizince.

„Způsobil sokovi nožem desítky bodnořezných ran. Na přítomné svědky, kteří se mu snažili v útoku bohužel marně zabránit, naštěstí neútočil,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Přivolaná policejní hlídka útočníka zadržela. Při dechové zkoušce nadýchal dvě promile.

Kriminalisté ohledali místo činu, vyslechli svědky a zajišťovali další důkazy.

„Muže obvinili z vraždy spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a porušování domovní svobody,“ uvedl mluvčí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.