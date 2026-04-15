Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Podle informací iDNES.cz se útok odehrál na ubytovně na sídlišti Dukelská ve Znojmě. Za vražedným běsněním stály podle kriminalistů zřejmě domnělé předchozí spory a přemíra alkoholu. Oba muži se znali, nejednalo se o cizince.
„Způsobil sokovi nožem desítky bodnořezných ran. Na přítomné svědky, kteří se mu snažili v útoku bohužel marně zabránit, naštěstí neútočil,“ řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Přivolaná policejní hlídka útočníka zadržela. Při dechové zkoušce nadýchal dvě promile.
Kriminalisté ohledali místo činu, vyslechli svědky a zajišťovali další důkazy.
„Muže obvinili z vraždy spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem a porušování domovní svobody,“ uvedl mluvčí.