Uvidí zahájení, snowboard i rychlobruslení. Pavel s manželkou míří na hry do Milána

Pavlův program na olympiádě zveřejnil na webu Hradu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zimní hry v Miláně a severovýchodní Itálii oficiálně začínají v pátek 6. února.
Po příletu do Milána prezident slavnostně otevře Český dům, akce se zúčastní i slovenský prezident Peter Pellegrini. Následně navštíví utkání ženského ledního hokeje Česká republika - Švýcarsko.
Stejný den se prezidentský pár spolu s dalšími světovými státníky a členy Mezinárodního olympijského výboru zúčastní slavnostní recepce a ve večerních hodinách slavnostního zahajovacího ceremoniálu zimních olympijských her.
V sobotu mají prezident s první dámou v programu otevření Slovenského domu spolu s Pellegrinim. Poté navštíví olympijskou vesnici, kde se setkají se členy české olympijské výpravy. Odpoledne se pojedou podívat na závod v rychlobruslení žen na 3000 metrů. V neděli budou sledovat závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Zimní olympijské hry se po 20 letech konají nejen znovu v Itálii, ale po destinacích v Asii, v Kanadě či v Rusku i v dojezdové vzdálenosti od České republiky. Na olympiádu se tak chystá řada Čechů.
Český generální konzul v Miláně Ivan Počuch minulý týden uvedl, že podle jeho odhadu přijede z ČR do Milána několik tisíc příznivců hokeje. Podle informací, které dostal od Českého olympijského výboru, byl největší zájem o vstupenky na zápas s Kanadou, který bude 12. února.