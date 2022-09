Žokej Váňa: O krk jsem prohrál, to se stává i v dostizích. Rukama se uživím

Rozhovor

Ke kandidatuře mě přemluvili kamarádi, řekl pro Lidovky.cz neúspěšný kandidát do Senátu a bývalý žokej Josef Váňa (za ANO). Každému, kdo mi dal hlas, jsem potřásl rukou a je mi líto, že nemůžu splnit to, co jsem jim slíbil, míní místostarosta západočeské Chyše, který se probojoval alespoň do zastupitelstva své domovské obce.