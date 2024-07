Zombie droga za rok zabila v Česku 28 lidí. Stačí nalepit náplast, uživatel se snadno předávkuje

„K největšímu nárůstu objasněných případů úmrtí došlo po aplikaci fentanylu, který se na černém trhu vyskytuje nejčastěji v podobě transdermálních náplastí,“ uvádí zpráva.

„Městské státní zastupitelství v Praze informuje, že se zvyšuje počet případů aplikace drogy s následkem smrti. Za rok 2023 šlo o celkem 28 případů, z toho bylo 7 zemřelých ve věku do 25 let,“ dodává zpráva s tím, že nejmladší oběti bylo osmnáct let. Další desítky lidí umíraly na Moravě. Tam žalobci zaznamenali případ předávkování, kdy si uživatel nalepil celkem jedenáct fentanylových náplastí.

Tichý zabiják

„Problém je, že u náplasti se nedá regulovat množství drogy. Zatímco kokain si uživatel šňupne jednou dvakrát, u náplasti je to jinak. Jde nejen o fentanyl, ale i o kombinace a směsi drog, které jsou příčinou úmrtí. Vyplynulo to z poznatků a považujeme za nutné na to upozornit,“ řekl serveru Lidovky.cz Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce.