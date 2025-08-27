Dvorská zoo chová nejpočetnější stádo žiraf Rotschildových v Česku a na Slovensku a tento týden je ohledně dění kolem nich mimořádný.
„Jedna z chovných samic našeho stáda porodila v pondělí ve 23:32 mládě. Dnešní preventivní prohlídka potvrdila, že jde o silného samce. Matka se o potomka stará v zázemí,“ řekl zoolog Luděk Čulík.
Na záběrech, které zoo zveřejnila, matka mládě kojí a olizuje ho. Samec zatím zkouší vylepšit chůzi na dlouhých nohách a složitě se skládá, když potřebuje ulehnout.
Jde o třetí mládě této samice, která se narodila ve Dvoře Králové v roce 2013. To, zda malý samec s matkou stihne do zimy vyjít do velkého venkovního výběhu, bude záviset na vývoji situace i počasí.
Dorazily další dvě samice
Safari Park nyní chová 16 žiraf Rothschildových (nově se tato žirafa označují také jako severní núbijská), v přírodě patří k nejohroženějším formám žiraf. Dvorská zoo je světovou špičkou v chovu. Mladý samec je 187. žirafou Rothschildovou narozenou ve Dvoře. Pokud se sečtou mláďata žiraf Rothschildových i síťovaných, je samec už 283. v pořadí.
Očekává se i narození dalšího mláděte. Z Liberce totiž v úterý dorazila dvojice žirafích samic, tříletá a jedenáctiletá, kterou veřejnost zná pod jménem Obioma. „Podještědí opustily s ohledem na připravovanou rekonstrukci a rozšíření tamějšího pavilonu,“ doplnil Luděk Čulík.
Když před dvěma lety v Liberci uhynula chovná samice a zůstalo jen dorůstající mládě s dospělým samcem, Obiomu tam vyslali, aby jim dělala společnost a ztrátu ve skupině vyrovnala. Protože se k samci Obioma geneticky hodila, ošetřovatelé také očekávali, že by mohla zabřeznout. To se podařilo, je již ve vyšším stupni březosti.
Tříletá samice, která nyní přijela z Liberce, je zmíněné tamní mládě, jež v roce 2023 přišlo o matku.
Pro obě zahrady je významné, že si mohou vypomoci. „Pokud bude vše v pořádku, budoucí narozené mládě završí několikaletý společný projekt dvou zahrad, který vede k dlouhodobě udržitelné a geneticky pestré populaci kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy v lidské péči. To je jeden z důležitých pilířů fungování zoologických zahrad,“ uvedl mluvčí zoo Michal Šťastný.
V Africe žirafy tiše vymírají
Ve Dvoře Králové nyní žije 16 žiraf Rothschildových a 11 žiraf síťovaných. Počátkem unikátního chovu v Podkrkonoší se staly výpravy někdejšího ředitele dvorské zoo Josefa Vágnera do Afriky. Z nich mezi lety 1969 a 1972 přivezl přes sto žiraf a víc než dva tisíce dalších zvířat. Krev dvorských chovů dodnes tvoří základ chovných skupin v mnoha zahradách po celém a světě znamená pojistku pro jejich zachování i v případě, že by v přírodě byly vyhubeny. Dvůr Králové je i místem narození vůbec první žirafy u nás, v roce 1972 se tu narodil samec Pepík.
Situace těchto ikonických zvířat v přírodě se od doby Vágnerových odchytů dramaticky zhoršila. Zatímco v roce 1985 žilo na světě kolem 155 tisíc žiraf, v roce 2015 to už bylo pouze kolem 95 tisíc (z toho nejohroženějších severních, k nimž patří i žirafy Rothschildovy, je zhruba 7 tisíc). Za tento téměř 40procentní pokles, v některých oblastech dokonce pokles o 95 %, mohou přeměna přirozeného prostředí, úbytek míst k pastvě, pytláctví i války.
Až do roku 2015, kdy zoologové provedli velké sčítání divokých žiraf, navíc tato zvířata nebyla předmětem většího zájmu ochránců. Pro jejich rychlé mizení se proto následně vžilo označení tiché vymírání. Chov v lidské péči je tak v současnosti důležitější než kdy jindy.
Safari Park se snaží přispět ochraně žiraf i přímo v Africe. Výtěžek říjnového 40. ročníku Safariběhu ČSOB poukáže na africké záchranné projekty.
Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN letos v srpnu uznal žirafu jako čtyři samostatné druhy: masajskou, síťovanou, jižní a severní. K severním patří právě i žirafy Rothschildovy, a to společně s dalšími dvěma formami: západoafrickou a kordofánskou.