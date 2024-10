Na Zoo match zve klip se šelmami. Fotbalové video si malá levhartice užila

„Malá levhartice si to užila asi nejvíce ze všech,“ usmívá se vedoucí marketingového oddělení Zoologické zahrady Jihlava Simona Kubičková. „A přitom si ze začátku nebyla úplně jistá. Nevěděla, o co se jedná, o co jde. Chvilku u ní převládala zvědavost, chvíli opatrnost.“

Rozpaky jí pomohla zahnat až její třináctiletá matka, která si sama pro sebe „sbalila“ druhý míč. „Když malá viděla, že nehrozí žádné nebezpečí, tak to začala sama zkoumat,“ říká Kubičková.

Video, které jihlavský tým zveřejnil na svých sociálních sítích ve středu, má fanoušky přilákat na dnešní domácí zápas s Varnsdorfem. A zároveň zpropagovat jihlavskou zoo. „Úspěšně jsme navázali na to, co už jsme dělali v minulosti, kdy nám fotbalisté přinesli míče a my jsme je dávali zvířatům na hraní,“ říká Kubičková. „Osvědčilo se to, tak jsme to zkusili znovu.“

Zatímco před čtyřmi lety se v klipu FC Vysočina v jihlavské zoo představili dnešní čeští reprezentanti Lukáš Červ a Tomáš Vlček, tentokrát ve videu oslovila diváky dvojice Radek Křivánek - Adam Jágrik.

Gólmanská jednička má k zoo hodně blízko

„Výběr nebyl úplně jednoduchý. Ne všichni naši kluci jsou úplně hovorní,“ usmívá se marketingový spolupracovník FC Vysočina Petr Jindra. „Vzhledem k tomu, že tým je poměrně mladý, se podobným věcem někteří trochu brání.“

Prodlouží Vysočina černou sérii Varnsdorfu? Devět zápasů. Tak dlouho čekají druholigoví fotbalisté FK Varnsdorf na další ligové vítězství. Tým exjihlavského kouče Ivana Kopeckého naposledy bral tři body na začátku srpna, při kanonádě 6:1 v Brně. „Jsme si vědomi, v jaké jsme situaci, a uděláme vše pro to, abychom nyní bodovali,“ uvedl Kopecký. Černou sérii se pokusí jeho tým prolomit dnes na Vysočině. „Čeká nás kvalitní soupeř, jehož hra zcela nekoresponduje s dosaženým bodovým ziskem a který přijede s cílem vybřednout z poslední příčky tabulky,“ varuje asistent trenéra jihlavského týmu Pavel Němec. „My však věříme, že navážeme na kvalitní výkon z Vítkovic a vybojujeme druhé důležité vítězství v řadě,“ přeje si.

Při natáčení se však ukázalo, že šlo o správnou volbu. „S Radkem jsem měl dobrou zkušenost z akce s darováním krve a Adam mě mile překvapil,“ prozradil Jindra. „Gólmani jsou jedni z nejhovornějších a nejochotnějších kluků v týmu, navíc Adam je brankářská jednička. Takže se hodil i jako neokoukaná tvář,“ dodal Jindra.

Sám Jágrik na sebe prozradil, že má k zoologickým zahradám opravdu hodně blízko. „Mám k nim velmi vřelý vztah, rád do nich chodím, baví mě to,“ tvrdí Jágrik.

„Shodou okolností jsem byl minulý týden v pátek ve zlínské zoo, která je velmi pěkná, jedna z nejhezčích, ve kterých jsem kdy byl,“ prozradil na sebe. „Proč právě ve Zlíně? Kousek odtud mám přítelkyni,“ usmál se. „Ale také k jihlavské zoo mám velmi pozitivní vztah, byl jsem tam hned několikrát.“

Blízko má podle vlastních slov také k domácím zvířatům. „S mamkou bydlíme v bytě, kde psa úplně nechce. Ale děda ho měl vždycky a má ho i teď. A také já k tomu mám hodně blízko, pozitivní vztah,“ tvrdí Jágrik. „Určitě budu jednoho dne otevřený tomu, abych si nějakého psa pořídil.“

Ředitel zahrady v přestávkovém programu

Spolupráce FC Vysočina a Zoo Jihlava však nekončí pouze zmiňovaným videem. Při dnešním večerním zápase, s podtitulem Zoo match, se na stadionu v Jiráskově ulici během přestávkového programu představí ředitel zoologické zahrady Jan Vašák. „V poločase s ním udělám krátký rozhovor a budeme mít i soutěž o volné vstupenky do zoo,“ upřesnil Jindra.

O atraktivní video, které navázalo na akci související s předchozím domácím utkáním se Zbrojovkou Brno (Když přineseš míč, máš vstup zdarma – pozn. red.), se postarala společnost SB Films, na akci se podílel i Decathlon a Auto Vysočina.