V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Autor:
  8:51aktualizováno  8:51
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život se vrátil i do průchozí voliéry, která simuluje prostředí jihoamerických pralesů.

„Samice alpak rodí zpravidla jedno mládě po březosti trvající přibližně 275 až 315 dní. V lidské péči se mohou dožívat až 28 let. Alpaka je jednou ze dvou domestikovaných forem divokých lam, v Jižní Americe je tradičně chována především pro kvalitní vlnu,“ říká mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková.

Typickým znakem alpak je nejen jejich hustá a jemná srst v široké škále barev, ale také klidná a mírná povaha. Právě díky těmto vlastnostem patří mezi oblíbené druhy chované v zoologických zahradách po celém světě.

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Narození mláděte alpaky ale není jedinou dobrou zprávou, kterou jihlavská zoo oznámila. V minulém týdnu znovu ožila expozice Delta Paraná, což je průchozí voliéra, kde žijí ibisové a několik druhů kachen. Návštěvníci tak mohou exotické ptactvo pozorovat z bezprostřední blízkosti.

„Delta Paraná navozuje pocit volného pohybu po lávkách spojujících jednotlivé ostrůvky delty stejnojmenné řeky. Do voliéry se u nás po zimě vrátili husičky vdovky a ibisi rudí,“ hlásí Kubičková.

Řeka Paraná je po Amazonce druhou největší řekou Jižní Ameriky. Sbírá vody z její střední oblasti. Do rozlohy povodí Paraná by se Česká republika vešla více než třicetkrát.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.