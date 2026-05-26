V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

„Samice alpak rodí zpravidla jedno mládě po březosti trvající přibližně 275 až 315 dní. V lidské péči se mohou dožívat až 28 let. Alpaka je jednou ze dvou domestikovaných forem divokých lam, v Jižní Americe je tradičně chována především pro kvalitní vlnu,“ říká mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková.
Typickým znakem alpak je nejen jejich hustá a jemná srst v široké škále barev, ale také klidná a mírná povaha. Právě díky těmto vlastnostem patří mezi oblíbené druhy chované v zoologických zahradách po celém světě.
Narození mláděte alpaky ale není jedinou dobrou zprávou, kterou jihlavská zoo oznámila. V minulém týdnu znovu ožila expozice Delta Paraná, což je průchozí voliéra, kde žijí ibisové a několik druhů kachen. Návštěvníci tak mohou exotické ptactvo pozorovat z bezprostřední blízkosti.
„Delta Paraná navozuje pocit volného pohybu po lávkách spojujících jednotlivé ostrůvky delty stejnojmenné řeky. Do voliéry se u nás po zimě vrátili husičky vdovky a ibisi rudí,“ hlásí Kubičková.
Řeka Paraná je po Amazonce druhou největší řekou Jižní Ameriky. Sbírá vody z její střední oblasti. Do rozlohy povodí Paraná by se Česká republika vešla více než třicetkrát.