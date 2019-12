Zoo Praha letos překonala návštěvnický rekord z roku 2016, úspěch přičítá i otevření nového Rákosova pavilonu

Praha Do pražské zoologické zahrady letos zavítalo 1 456 526 návštěvníků. O více než 8000 lidí tak padl její dosavadní rekord z roku 2016. Zahrada úspěch přičítá mimo jiné otevření Rákosova pavilonu se vzácnými papoušky i zvířecím přírůstkům. Do úterního odpoledne se v ní narodilo nebo vylíhlo 1176 mláďat 214 druhů savců, ptáků a plazů, uvedla zoo v tiskové zprávě.

Pražské zoologické zahradě se letos podařilo rozmnožit vzácné druhy zvířat. Jako jediné zoo v Evropě se jí podařil například odchov u jednoho z nejmenších primátů na světě makiho Ganzhornova. Narodila se tu také dvě mláďata jihoamerických prasat pekariů Wagnerových. V přírodě jich žije jen několik tisíc a v Evropě je chová sedm institucí.



V letošním roce se Zoo Praha podařilo získat významná zvířat. Naposledy v prosinci z Austrálie doputovali čtyři ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti. Stanou se hlavní atrakcí Darwinova kráteru - nové expozice, kterou zoo otevře 28. března. Jako jediná zoo na světě chová od letoška největší africkou sovu ketupu Pelovu. Z francouzské zoo získala hrocha jménem Tchéco, Denver Zoo ji poskytla vodnice posvátné neboli „šourkové žáby“ žijící v jezeře Titicaca.



I na další období pražská zoo chystá pro návštěvníky mnohé novinky. V říjnu zahájila výstavbu pavilonu goril. Postaví ho za téměř 210 milionů korun bez DPH, dokončit by ho měla ke konci roku 2021. V novém objektu by měli žít vedle goril také luskouni, které slíbila darovat zoo z Tchaj-peje. V horní části zahrady na tzv. pláních mají vzniknout nové výběhy pro koně Převalského a velbloudy i prostory pro chov nosorožců. Zoo dále plánuje v severní části expozici Arktidy pro lední medvědy. Má na ni připravený architektonický návrh. Stavba by měla stát 150 milionů korun.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.