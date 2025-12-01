Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) už dříve uvedla, že výběr dočasného ředitele bude jedním z hlavních úkolů Kyjovského. Pracovní vztahy v zahradě jsou totiž poznamenané kvůli obviněním z bossingu a šikany. Ta mířila nejen na bývalého ředitele Bobka, ale také na jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou.
Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu.
Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. Bývalý ředitel Bobek stál v čele zoo od začátku roku 2010. Odchod z organizace už dříve oznámily i Švejdová s Novákovou.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,387 milionu lidí.