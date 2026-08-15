Pražská zoo se těší na nová slůňata. Vyvíjejí se dobře, mají zdravá játra i páteř

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  12:03aktualizováno  12:03
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Část pražského stáda sloních samic. Zleva: Tamara, Sita, Janita a Donna

Část pražského stáda sloních samic. Zleva: Tamara, Sita, Janita a Donna | foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha

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Slůňata, jejichž narození očekává začátkem příštího roku pražská zoologická zahrada, se podle posledních kontrolních vyšetření ultrazvukem vyvíjejí dobře. Chovatelé v uplynulých dnech sledovali u březích slonic Tamary a Janity například játra nebo páteř vyvíjejících se mláďat. V sobotu zve Zoo Praha i na speciální program připravený ke Světovému dni slonů.

„My jsme v posledních dnech dělali kontrolní ultrazvuky obou slonic a vypadá to, že slůňata se vyvíjejí dobře. Na snímcích jsme pozorovali třeba zdravá játra nebo páteř,“ popsal mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Janita by měla porodit zhruba v únoru příštího roku, Tamara pak asi o dva měsíce později, tedy v dubnu.

Pražská zoo chová v současnosti šest slonů indických, samce Maxima a samice Gulab, Shanti, Lakunu, Tamaru a Janitu. Do Prahy 28letý samec Maxim přišel teprve letos v červnu z ostravské zoo. V Praze má podle Maška zůstat několik let a s místními samicemi se pářit nebude. Do Ostravy naopak odcestoval 43letý Ankhor, který byl dříve součástí pražského stáda, a nyní v Ostravě obohatí tamní chov.

Za posledních dvanáct let se v Praze narodilo pět slůňat. Chov slonů se podle zoo výrazně proměnil po otevření Údolí slonů v roce 2012, které umožnilo vytvořit podmínky bližší přirozenému způsobu života těchto zvířat.

Cílem pražského chovu je podle Maška vytvářet slonům sociální prostředí podobné tomu, které mají ve volné přírodě. Samice tam obvykle zůstávají ve stádu se svou matkou a vytvářejí rodinné skupiny vedené nejstarší samicí. Samci se naopak postupně od mateřského stáda oddělují. „Cílem pražského chovu je mít slony v sociálních strukturách, které jsou jim přirozené. Samozřejmě to pak přispívá ke zdraví, množí se a ta stáda fungují,“ sdělil Mašek.

V sobotu pražská zoo chov těchto zvířat přiblíží návštěvníkům také při oslavách Světového dne slonů. Součástí programu v Údolí slonů jsou komentovaná setkání, při kterých se lidé dozvědí více o životě slonů, jejich chovu i ochraně, nebo například herní stanoviště či výroba papíru ze sloního trusu.

Ve 14 hodin mohou návštěvníci sledovat také komentované koupání slonů, které je podle Maška v současnosti stále výjimečnější. Možné už je totiž jen u nejstarších slonic Gulab a Shanti, kterým je 67 a 50 let.

„Koupání slonů, které v sobotu návštěvníci uvidí, je výjimečné, protože už ho děláme jen se Shanti a Gulab, tedy se starými slonicemi. U nové generace se chov vždy odehrává přes nějakou bariéru, přes kontaktní stěnu. Gulab a Shanti jsou ale na koupání zvyklé, protože vyrostly v jiné době, takže se k nim ještě vstupuje. Návštěvníkům tak můžeme zprostředkovat tento zážitek, který se stále stává výjimečnějším,“ řekl Mašek.

Zoo Praha chová slony od roku 1933, kdy z tehdejšího Cejlonu, dnešní Srí Lanky, přišel něco přes rok starý slon indický Baby. Poté se v ní vystřídali čtyři sloni afričtí, jeden slon pralesní a několik dalších slonů indických. Dnes chová pouze slony indické.

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Pražská zoo se těší na nová slůňata. Vyvíjejí se dobře, mají zdravá játra i páteř

Část pražského stáda sloních samic. Zleva: Tamara, Sita, Janita a Donna

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