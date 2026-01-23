V pátek o tom informoval server Seznam Zprávy. Těsně před jednáním městské rady se sejde komise, která radním doporučí nejvhodnějšího kandidáta. Její stanovisko pro radu není závazné.
Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) odmítla říct, kdo jsou kandidáti, kteří postoupili. Nechtěla potvrdit ani jejich počet a výběrové řízení odmítla komentovat. „Mám stejně jako všichni ostatní členové komise podepsanou mlčenlivost, a tu ctím,“ řekla Komrsková.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy, jejichž výsledky by měl magistrát obdržet v pátek.
V pondělí by měla komise zasednout naposledy a vybrat ředitele. Její výběr je doporučující. Hned po jednání rady vystoupí Komrsková na tiskové konferenci, kde vítěze představí médiím.
Někteří zaměstnanci obvinili bývalého ředitele Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.
Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. V čele zoo stál od začátku roku 2010. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.