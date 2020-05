Zoo Praha otevřela novou expozici Darwinův kráter. Počet návštěvníku je omezen na 8500 tisíce

Praha Pražská zoologická zahrada v sobotu před polednem otevřela návštěvníkům novou expozici Darwinův kráter. Lidé mají možnost se v ní seznámit s více než 20 druhy australské fauny. Nejvýznamnějšími obyvateli jsou ďábli medvědovití neboli tasmánští čerti.

Součástí expozice je také průchozí výběh s klokany, kteří jsou návštěvníkům takřka na dosah. Kvůli současným protikoronavirovým opatřením je denní počet návštěvníků pražské zoo omezen na 8500 lidí. Dosáhla ho už ve 13:00, kdy musela zavřít.



Slavnostní otevření expozice a přestřižení pásky za přítomnosti primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a jeho náměstka Petra Hlubučka (STAN) se s ohledem na současnou situaci kolem koronaviru uskutečnilo bez osobní přítomnosti návštěvníků. Otevření mohli sledovat alespoň na obrazovce, před níž se shromáždily desítky lidi, poté si mohli expozici poprvé projít.

„Velkou návštěvnost jsme očekávali, ale současně máme takové mrazení, že až dosáhneme toho limitu daného ministerstvem zdravotnictví, budeme muset zavřít brány a návštěvníky odmítat, i když v areálu už jich moc nebude. Je to bohužel poměrně nešťastné opatření,“ řekl dopoledne ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Primátor Hřib uvedl, že jednají s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) o zrušení tohoto omezení, protože podle něj nedává smysl. „Neomezuje totiž okamžitou obsazenost,“ napsal Hřib na Twitteru.

Ďábly medvědovité pražská zoo získala přímo z Tasmánie jako teprve druhá zoologická zahrada v Evropě. Přesto podle Bobka budou mít u návštěvníků pravděpodobně větší úspěch klokani, které od lidí nedělí žádný plot, dokonce ani provaz. Lidé v expozici uvidí i ježury, hady či ptáky.

Darwinův kráter vznikl nedaleko hlavního vstupu, rozkládá se na ploše 4600 metrů čtverečních. Výstavba trvala rok a půl a stála 78 milionů korun. S otevřením expozice se počítalo 28. března, kvůli pandemii muselo být posunuto.

Zoo Praha patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v České republice. Loni podle agentury CzechTourism s více než 1,4 milionu návštěvníků obsadila třetí místo. Podle Bobka není reálné, aby zoo v Troji dosáhla takového počtu i letos, přestože otevřela novou expozici a mimo jiné láká na dvě nedávno narozená slůňata. „Ztratili jsme 45 dnů, kdy bylo úplně zavřeno. Potom byly zavřené expozice, i teď máme ty limity. Jsem přesvědčen, že to nejde dohnat. Navíc chybí zahraniční turisté, i když doufáme, že je nahradí občané ČR. Ale také pořád si myslím, že je v lidech značná míra opatrnosti, která jenom postupně slábne. Zatím v minulých týdnech, byť tedy otevření bylo jenom dílčí, návštěvnost byla poloviční oproti tomu, na co jsme byli zvyklí a co byl náš standard pro toto roční období,“ řekl ředitel pražské zahrady.

Nejnavštěvovanější zoo, botanické zahrady a akvária v ČR v loňském roce: Cíl Počet návštěvníků (tis.) Kraj Zoo Praha 1456,5 Praha Zoo Zlín 682,6 Zlínský Zoo Ostrava 580,1 Moravskoslezský Safari Dvůr Králové 541,9 Královéhradecký Zoo Plzeň 505 Plzeňský Zoo Liberec 402,2 Liberecký Botanická zahrada hl. města Prahy 376,3 Praha Zoo Olomouc 348,2 Olomoucký Zoo Jihlava 346,6 Vysočina Zoo Brno 331,3 Jihomoravský

Zdroj: Institut turismu, CzechTourism 2020