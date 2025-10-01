Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

„Myslím, že se stalo, co se muselo stát, a tím je to pro mě uzavřené,“ napsal Fejk na svém facebookovém profilu.
Bobek podle něj motivoval svoje podřízené strachem a despotismem. Fejk jeho chování označil jako odstrašující příklad vedení. „Žádných výsledků není možné dosahovat přes mrtvoly a pan Bobek se od práce snů odstřihl sám. Nikoli náročností, kterou se hájí, ale pocitem, že si může s lidmi v týmu dělat, co chce,“ podotkl.
„Pokud se teď sám interpretuje jako oběť, nemám s ním žádné slitování. Oběti naopak ve velkém produkoval on sám,“ dodal.
Nadával, urážel, propouštěl
Bobek podle Fejka pracoval od první chvíle „v naprostém luxusu“, pražskou zoo přebíral ve vzorném stavu a s dobrým týmem. „Přesto se choval, jako by vstoupil do prostředí plného idiotů. Nadával, urážel, propouštěl, vládl. A kdo se proti tomu ozval, stal se navždy nepřítelem zahrady,“ uvedl Fejk, který pražskou zoo vedl mezi lety 1997 a 2009. Bobek ho ve funkci nahradil.
Svým chováním odstupující ředitel podle Fejka ovlivnil nejen poměry v pražské zoo, ale i vztahy s jinými zahradami v Česku nebo s projekty na ochranu zvířat.
„Jestli teď někomu něco opravdu nezávidím, tak je to pozice nového ředitele. Po 15 letech toxických metod tam musí být atmosféra jak v plynové komoře. A ta se odchodem jednoho člověka rozhodně nevyvětrá,“ napsal Fejk v příspěvku.
Dodal, že zaměstnanci zoo by se neměli bát si věci mezi sebou vyříkat nahlas. „Držím jim k tomu palce, protože víc dělat nemůžu a ani nechci. Jen doporučuju tlačit na zřizovatele, aby příští ředitelé už nikdy nemohli mít ambici být v zoo doživotně. A propadnout tak pocitu neomezené moci,“ doplnil Fejk.
Přibarvené historky, tvrdí Bobek
Bobek o své rezignaci informoval v úterý, ve funkci skončí ke konci října. V čele pražské zoo stál od roku 2010. Zaměstnanci zahrady jej obvinili z bossingu a šikany podřízených, Bobek to ale odmítl.
Ve vyjádření sdělil, že kampaň proti němu zoologickou zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.
„Nyní spolu s kolegy z vedení čelím nekonečnému přívalu obvinění, která bohužel obsahují řadu historek přibarvených tichou poštou i nesmyslných konstrukcí. Tato kampaň se nyní dostala do fáze, kdy již zásadně poškozuje celou Zoo Praha,“ uvedl Bobek.
Podle něj za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe. „Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace,“ dodal končící ředitel.
Náměstkyně pražského primátora Jana Komrsková (Piráti), která má zoo v gesci, na sociální síti X Bobkovi poděkovala za jeho práci. „Nyní je třeba uklidnit tuto nelehkou situaci a dívat se dopředu. Zaměříme se na zlepšení pracovního prostředí v zahradě a co nejdříve vypíšeme otevřené výběrové řízení,“ vysvětlila. Zoo má podle své výroční zprávy téměř 250 zaměstnanců.