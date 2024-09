Začalo to „zlatým prasátkem“. Pražská zoo má chovný pár štětkounů afrických

V pražské zoo mohou v rezervaci Dja návštěvníci nově vidět samici štětkouna afrického, tvoří nyní pár s jedním ze samců. Dosud byli v zařízení k vidění dva samci. Jeden z nich teď odjede do zoo v Berlíně. Chovatelé mají zájem o to, aby pár společně vyvedl mláďata. Sedmiletá samice Jasna do Prahy přicestovala z Magdeburku.