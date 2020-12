Zoologické zahrady musí opět zavřít. Mají přitom rozsáhlé venkovní areály a v zimě žádné davy nechodí

Praha Jak přesně zasahuje koronavirus do zvířecí říše, zatím zcela jasné není. Ne tak u nosorožce bílého severního. Toho covid ohrozil zcela jistě. Existence druhu zcela závisí na projektu, na němž se podílí Zoo Dvůr Králové. Stěžejní je odebírání vajíček od posledních dvou žijících samic. Experti se za nimi ale na jaře do Keni, kde nyní žijí, nedostali.

Covid zasáhl zoologické zahrady nejen v tomto směru. V uplynulém roce musely na dlouhé měsíce zavřít, což znamenalo výrazný výpadek příjmů. A přestože do konce roku zbývá pouhá polovina měsíce, protikoronavirová opatření je ještě letos zasáhnou znovu. Stejně jako výčepy nebo posilovny se zavřou v pátek i brány všech zoo po celé republice.

Proč, to mnozí, kdo v zoologických zahradách pracují, příliš nechápou. „Návštěvnost v zimě není tak velká. Je před Vánoci, lidé jsou zvyklí jít se do zahrady podívat, ale jsou jich stovky, maximálně jednotky tisíc na obrovské plochy. Zahrady mají padesát i sto hektarů. Je to nesmysl, ale na to už jsem si skoro zvykl,“ sdělil pro Lidovky.cz ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

Podle něj by se daly zavřít vnitřní pavilony, zoo by tak v podstatě fungovala jako městský park, kde jsou povinné roušky. Fakt, že se uzavře celá zoo, bude mít dle Rabase úplně jiný efekt, než jaký je očekáván. „Když se v Chomutově zavře zoopark, lidé, kteří by jinak byli rozprostření mezi městský park a zoopark, se najednou začnou koncentrovat jinde. Uzavření velké zoologické zahrady, jako je právě ta v Chomutově, ve Dvoře Králové nebo v Ostravě znamená, že lidé půjdou tam, kde je dovoleno se projít, ale bude jich tam mnohem víc,“ míní Rabas.

Argument s rozsáhlým venkovním prostorem, kam v zimě nechodí davy, platí i pro Zoo Olomouc. „Další zavření pro nás už nebude znamenat v podstatě nic. Na mechanismus uzavírání zahrady jsme už zvyklí, protože jsme letos zavírali několikrát. Vánoční výzdobu máme nachystanou, ale večerní vánoční prohlídky jsme stejně nemohli dělat. Hlavně ať jsou lidé zdraví a užijí si Vánoce,“ dodala k tomu tamní tisková mluvčí Iveta Gronská.



Zahrady každopádně začnou v pátek počítat další ztráty, které šly už po posledním zavření do milionů. Pražská zoo ve druhé polovině listopadu spočítala, že ji covid stál osmdesát milionů korun. Zoo Dvůr Králové stálo jarní uzavření bezmála dvacet milionů. To podzimní pak skoro deset. Olomoucká zoo přišla o deset milionů jen na vstupenkách a občerstvení.

Pomáhají lidé

Výrazně vyšší pomoc než jindy ale přichází od lidí. V Olomouci adoptovali mnohem víc zvířat než v jiných letech. Dvůr Králové uspořádal nad rámec sponzoringu a adopcí akci Pozvi zvíře na oběd. „Podařilo se vybrat přes milion korun. To je úžasné. Teď nám jedna paní odkázala dům. To jsou věci, které vám mohou vehnat slzy do očí dojetím,“ říká Rabas.



A obzvláště vysoká byla také návštěvnost v létě. Ať už proto, že lidé nemohli odjet do zahraničí, případně proto, že chtěli návštěvou podpořit zvířata. Má to tedy i svá pozitiva.

Ale vraťme se ještě na chvíli k nosorožci bílému severnímu. Vajíčka se přeci jen v tomto roce odebrat podařilo, přesto má covid a omezení, jež přináší, na záchranu druhu vliv. „Náš tým se naštěstí minulý týden do Afriky dostal a pár vajíček se odebralo. Jarní ztrátu to ale nenahradí, protože samice přirozeně stárnou a každý neuskutečněný odběr je nenahraditelný,“ říká Rabas.