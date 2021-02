Zpátky do školy 1. března? Krizový štáb určí podmínky, za jakých by se žáci vrátili do lavic

PRAHA Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) má ve spolupráci s resorty rozpracovat podmínky návratu maturantů na přelomu února a března do škol. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér a šéf štábu Jan Hamáček (ČSSD) po pondělním jednání vlády, která se seznámila s materiálem ministerstva školství. Hamáček už odpoledne avizoval, že o testování školáků a jejich návratu do tříd by měl ÚKŠ jednat ve středu.

Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní školáci mají výuku na dálku.



Podle návrhu ministerstva školství by si dělali PCR test ze slin jednou za týden až dva týdny sami maturanti. Poté by se testování rozšířilo na středoškoláky s praktickou výukou. U žáků základních škol by se využily antigenní testy. Hamáček odpoledne na tiskové konferenci ČSSD poznamenal, že je nutné systém testování dopracovat a zajistit nákup testů a jejich distribuci.

Prioritu by podle vlády měl mít návrat studentů maturitních ročníků a posléze další ročníky. Současně se ministři shodli na tom, že návrat žáků a studentů k prezenční výuce nesmí zásadním způsobem negativně ovlivnit vývoj koronavirové epidemie.

Podle Hamáčka bude testování ve školách složitá logistická operace a štáb by měl projednat, jak by se mohl zapojit integrovaný záchranný systém a kraje. Ministerstvo zdravotnictví podle vicepremiérova odpoledního vyjádření musí nejdřív stanovit, jaké testy se zvolí. Poté je potřeba je nakoupit a musí se zajistit i jejich skladování a distribuce. Nutné je znát také přesný postup použití a frekvenci testování.

Hamáček i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) poznamenali, že se ještě před případným návratem školáků k prezenční výuce uskuteční pilotní projekty testování v některých školách. „Dáme dostatečný prostor zřizovatelům i ředitelům škol, aby se na to připravili,“ řekl vicepremiér.

Hamáček též odpoledne uvedl, že pokud by se v Česku maturanti vraceli do škol 1. března a pokud by se podařilo zajistit testování a nastavit jeho pravidla, ostatní školáci by se postupně mohli vracet po týdnech. Další by tak nastoupili 8. března.

PCR testy ze slin, které by se měly dělat jednou za sedm až 14 dní, se zpracovávají v laboratoři. Testování závěrečných ročníků by stálo týdně asi 80 až 180 milionů korun. Jak by se financovalo, není zatím jasné.