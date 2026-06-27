Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění

„Rychlost tramvají byla z důvodu vysokých teplot, tedy prověšování trolejí (a předběžné opatrnosti) plošně omezena na 40 km/h, v podjezdech na 10 km/h. Prosím, omluvte případná zpoždění, která bohužel už vznikají. Ale primární je v pořádku dojet,“ uvedla Pražská integrovaná doprava na síti X.
Nicméně průměrná cestovní rychlost pražských tramvají je podle Dopravního podniku hlavního města Prahy 19 kilometrů v hodině. Omezení se tak dotkne patrně pouze úseků, kde tramvaje jezdí větší rychlostí. Ty však mají dopad na celý systém dopravy.
Dopravní situaci mohou cestující sledovat v reálném čase na stránkách organizátora pražské dopravy mapa.pid.cz. Tamtéž mohou zjistit, zda jimi vyhledávaný spoj disponuje klimatizací.
Pouze necelá pětina pražských tramvají je vybavena celovozovou klimatizací. Celkově DPP vlastní 770 provozních tramvají a pouze 147 z nich disponuje klimatizací. Klimatizované tramvaje typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky.
V Česku v sobotu k 15. hodině padl teplotní rekord od roku 2012. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl kolem 15:30 Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).