Zpráva BIS: Pozor na vábení čínských zpravodajců, ke kontaktům využívají placené zájezdy i LinkedIn

Čeští úředníci, ale i studenti a akademici musejí být na pozoru před čínskými zpravodajskými aktivitami. Nově se ke spolupráci snaží přimět i příslušníky českých bezpečnostních sborů. Vzhledem ke geografické vzdálenosti Pekingu k tomu podle poslední výroční zprávy BIS za rok 2018, kterou LN prostudovaly, využívají rafinované metody. Sociální sítě, ale třeba i zájezdy do ciziny, které platí.

„V kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec, bezpečnostní sbory a státní správu zaznamenala BIS rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy. Čínská strana nabízí pozvaným hradit veškeré výdaje (dopravu, ubytování, stravné, zápisné) a nadto ještě přidává kapesné,“ varovala civilní kontrarozvědka.

Aktivity čínských, ale i ruských a íránských zpravodajských služeb na našem území, hodnotí jako nejnebezpečnější. Čínské tajné služby sází především na vytváření sítě spřízněných osob, kterým poskytly výhody, za což očekávají náklonnost a ochotu vyjít jim vstříc. Nejrizikovější jsou cesty do Říše středu. Kontakt ale navazují i přes internet.

„K oslovování potenciálních českých zdrojů či spolupracovníků (z řad akademiků, studentů, státních úředníků a jiných osob s přístupem k citlivým informacím) využívají zpravodajské služby Čínské lidové republiky v ČR mj. profesní sociální síť LinkedIn,“ varuje výroční zpráva BIS.

Minulý týden MF Dnes upozornila, že mezi účastníky zájezdu do Číny byl v roce 2015 například ředitel jihomoravské krajské policie Tomáš Kužel. Podle oficiálního vysvětlení byla cílem „výměna zkušeností se zajišťováním velkých bezpečnostních opatření ze strany čínských představitelů“. Náklady z části hradila čínská strana.

Podle české kontrarozvědky se snaží čínské tajné služby narušit například těsnější politické a hospodářské vztahy Česka s Taiwanem. „Zástupci ČLR vyvíjeli v roce 2018 maximální úsilí, aby o vzájemné spolupráci získávali informace a následně mohli rychle reagovat s cílem oslabovat české kontakty s Tchaj-wanem,“ konstatovala BIS.

Podle vyjádření tajné služby na našem území loni operovaly hned čtyři čínské tajné služby - vojenská rozvědka (MID), Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny (OMSÚV), Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS) a Ministerstvo veřejné bezpečnosti (MPS). K uplatňování nátlaku se uchýlili i čínští diplomaté v Praze.

Kyberšpionáž v popředí

Asi nejmarkantnější změnou výroční zprávy, kterou civilní kontrarozvědka BIS každoročně zveřejňuje, je důraz na rizika spojená s internetem. Zpráva obsahuje celkem sedmadvacet odkazů na kybernetickou bezpečnost, což je o deset zmínek více než v předchozích letech. Trend přiznává i BIS.

„Dění v kyberprostoru se podstatně promítalo do zpravodajské situace ve všech oblastech působnosti BIS. To dokládá zejména skutečnost, že ČR a její instituce se staly terčem několika kyberšpionážních kampaní řízených nebo podporovaných cizí státní mocí,“ zmínila BIS s tím, že mezi nejrizikovější patřili „aktéři s vazbou na ruskou a čínskou státní moc“. V souvislosti s tím zpravodajci popsali opakované útoky na vnitřní síť českého ministerstva zahraničních věcí, ke kterému došlo loni. BIS dodala, že s největší pravděpodobností šlo o ruskou špionážní kampaň.

„V prvotní fázi útoku aktér kompromitoval několik koncových počítačů neutajované sítě zastupitelského úřadu. Dalším šetřením byly odhaleny pokusy útočníka o použití technik eskalace oprávnění a laterálního pohybu. Útočníci se také snažili o zajištění si trvalého skrytého přístupu do napadeného systému,“ popsala kontrarozvědka.

Dlouhodobě útočí na IT české diplomacie i Čína. „BIS také získala informace o jiném, nesouvisejícím, incidentu, a to kompromitaci vybraných počítačových stanic neutajované sítě ministerstva zahraničních věcí několika druhy škodlivého softwaru, které bylo možné na základě rozličných indikátorů velmi pravděpodobně spojit s aktivitami čínské kyberšpionážní skupiny.“

Číňané se přitom pohybovali v IT sítích Černínského paláce několik let. Dle BIS za tu dobu získali „množství dokumentů s tématikou odpovídající zájmům předmětného kyberšpionážního aktéra“. Česká diplomacie by podle zpravodajců měla ještě lépe zabezpečit své sítě.